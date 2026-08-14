L'Argentin Cristian Romero, capitaine de Tottenham Hotspur, a officiellement confirmé son départ des rangs de l'équipe, ouvrant la voie à l'annonce de son transfert attendu vers le club espagnol de l'Atlético Madrid.

Le club espagnol s'est entendu pour boucler l'opération contre une somme estimée à environ 34,2 millions de livres sterling (40 millions d'euros), Tottenham conservant une clause lui accordant 15 % du montant de toute future revente du joueur.

Dans un message d'adieu publié sur son compte Instagram, le défenseur de la sélection argentine a adressé un message aux supporters du club, exprimant sa fierté d'avoir réalisé son rêve de laisser son nom dans l'histoire des « Spurs », en tant que capitaine de l'équipe qui a mis fin à une disette de titres longue de 17 ans.

Romero a déclaré dans son message d'adieu : « Aujourd'hui, je dis au revoir à l'endroit qui a été, pendant cinq saisons, bien plus qu'un simple club de football. Il a été ma maison, le théâtre de mes défis, et le lieu où ma famille et moi avons bâti une part très importante de notre vie. »

Il a ajouté : « Je pars le cœur rempli de souvenirs et d'une immense fierté pour tout ce que nous avons vécu et pour tout ce que nous avons vécu ensemble pour l'accomplir. »

Le capitaine argentin a poursuivi : « Lorsque je suis arrivé ici, j'avais un rêve clair : laisser mon nom dans l'histoire de ce club. Je savais que le seul chemin était le travail acharné, le sacrifice et l'accomplissement de quelque chose qui a longtemps paru hors de portée : soulever de nouveau un trophée. Et nous l'avons fait. »

Il a enchaîné : « Le parcours n'a pas été parfait, mais je ne veux pas que les moments difficiles définissent mes adieux. Je choisis de me souvenir des moments heureux, des leçons, des personnes qui se sont tenues à mes côtés et, avant tout, de l'amour que j'ai reçu au cours de ces cinq années. »

Il a conclu ses propos en affirmant : « Merci à toutes les personnes du club qui ont partagé ce voyage avec moi. Les staffs techniques, les coéquipiers, les employés et chaque personne qui travaille dans les coulisses. Vous faites tous partie de mon histoire et vous avez une place particulière dans mon cœur. »

L'Atlético Madrid appréciait l'international argentin depuis longtemps, dans un contexte de pronostics évoquant la possibilité que Tottenham autorise son départ cet été en cas d'offre appropriée. Le défenseur central a toujours privilégié un transfert vers les Rojiblancos, malgré l'intérêt d'autres clubs pour le recruter, tels que l'Inter Milan et Arsenal, rival traditionnel de Tottenham dans le nord de Londres.

Le contrat du joueur de 28 ans avec Tottenham courait jusqu'à l'été 2029 ; toutefois, il a été expulsé à deux reprises la saison dernière lors de la lutte de l'équipe pour se maintenir en Premier League, avant qu'une blessure au genou ne l'écarte des dernières journées de la saison.

Le défenseur argentin a également fait l'objet de critiques de la part des supporters lorsque des informations ont circulé sur son intention d'assister à la finale de la première phase du championnat argentin pour voir son club formateur, Belgrano, face à River Plate, plutôt que d'assister à la confrontation décisive et ultime de Tottenham face à Everton, ce que le joueur a finalement rectifié en assistant au match.

Romero a disputé 124 matches sous le maillot de Tottenham au cours de cinq saisons, inscrivant 12 buts et écopant de 4 cartons rouges en Premier League.

Il semble que la direction de Tottenham avait déjà posé les jalons pour compenser le départ de Romero cet été, à la suite du recrutement des défenseurs Jan Paul van Hecke et Marcos Senesi.