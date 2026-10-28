« J’ai fait de cette colère un moteur » : Goncalo Ramos se confie sur sa frustration au PSG et sur l’appel de Ruben Amorim qui l’a convaincu de rejoindre Milan

Partager Suivez GOAL sur Google

L’international portugais Goncalo Ramos est revenu sur son départ très médiatisé du Paris Saint-Germain, révélant à quel point il était frustré avant de rejoindre l’AC Milan. L’attaquant a retrouvé un nouveau souffle dès ses débuts en Italie, après être devenu la recrue la plus chère de l’histoire du club lors du mercato estival.

Publicité

La frustration dans la capitale française

Ramos est revenu sur les derniers mois difficiles de son passage au Paris Saint-Germain, reconnaissant qu’il cherchait à partir dès le mercato hivernal. L’attaquant portugais a finalement quitté le club, vainqueur de deux Ligues des champions consécutives, durant l’été. Il a rejoint l’AC Milan pour un montant non divulgué, estimé à environ 80 millions d’euros, devenant ainsi la recrue la plus chère de l’histoire du club italien.

Évoquant ses premières tentatives pour quitter le Parc des Princes, Ramos a expliqué que la période rendait l’opération loin d’être simple. « Je voulais quitter le PSG, mais c’est toujours plus compliqué en janvier », a-t-il déclaré à Canal 11, au Portugal. « Ce n’était pas la meilleure option, même si je voulais partir en janvier. Maintenant, je comprends mieux. Le PSG a immédiatement dit non, parce qu’il aurait dû chercher quelqu’un d’autre. Mais Luis Campos m’a assuré qu’il me laisserait partir cet été. »

Ce départ a également été chargé d’émotion pour le joueur de 25 ans, qui avait noué des liens forts avec ses compatriotes à Paris malgré ses frustrations sportives. « Il m’a été difficile de quitter le PSG, parce que le groupe était vraiment fantastique », a confié Ramos en repensant à l’ambiance dans le vestiaire. « Il y avait les trois joueurs portugais avec qui je passais tout mon temps. Ils savaient que je voulais partir et, pour plaisanter, me disaient de rester, ne serait-ce que pour l’ambiance. Nous avons vécu tant de moments vraiment exceptionnels dans cette vie. »

Transformer la colère en motivation

En France, le principal problème de Ramos tenait à ce qu’il percevait comme un manque de reconnaissance de ses performances dans les choix de composition d’équipe. Arrivé au PSG en provenance de Benfica à l’été 2023, l’attaquant a disputé 131 matches avec le club français, inscrit 45 buts et délivré 10 passes décisives. Malgré ces statistiques, il se retrouvait fréquemment sur le banc.

Publicité Publicité

Ramos a parlé sans détour de ce qu’il ressentait face à son rôle de joueur soumis à la rotation dans le système de Luis Enrique. « Parfois, c’était frustrant. J’ai marqué lors de quatre ou cinq matches de suite et je n’ai été titulaire dans aucun d’entre eux », a expliqué l’attaquant. « Un joueur qui est dans une bonne période ne joue pas, mais j’ai dû transformer cette frustration en motivation. On ne pourra jamais remettre en question mon professionnalisme, ma contribution, ma détermination. Bien sûr, j’étais contrarié, mais j’ai fait de cette colère un moteur. »

Related Topics

L’influence de Ruben Amorim

L’arrivée de Ruben Amorim au poste de nouvel entraîneur de l’AC Milan a été le facteur décisif dans le choix de destination de l’attaquant. Amorim, qui a rapidement mis en place une philosophie plus offensive à San Siro, est intervenu personnellement pour s’assurer que Ramos choisisse l’AC Milan plutôt que d’autres clubs intéressés.

Revenant sur les dernières étapes des négociations, Ramos a souligné la rapidité avec laquelle le transfert s’est concrétisé une fois la situation de l’entraîneur réglée à Milan. « Pendant la Coupe du monde, j’étais en contact avec Jorge Mendes et Milan a manifesté son intérêt », s’est-il souvenu. « L’entraîneur, Ruben Amorim, est arrivé à Milan et m’a appelé. Un matin, Jorge Mendes m’a appelé et m’a dit que l’accord était conclu. »

Publicité

Une plus grande liberté à San Siro

En Italie, Ramos a trouvé le cadre qu’il recherchait pour montrer toute l’étendue de ses qualités. Sous les ordres d’Amorim, l’attaquant bénéficie d’un rôle plus souple, qui lui permet de participer aux combinaisons et à la construction du jeu plutôt que de se limiter à un rôle traditionnel de point d’appui. L’attaquant portugais a disputé 11 matches toutes compétitions confondues avec Milan cette saison, inscrit trois buts et délivré une passe décisive.

« Je suis heureux dans ma vie, dans une atmosphère sereine. Je joue davantage, dans un club qui me donne plus d’espace pour m’exprimer », a conclu Ramos en évoquant son avenir en Serie A. « Nous prenons plaisir à jouer. Je joue davantage en équipe nationale, ce qui est tout aussi important et offre une autre vitrine. C’est une source de fierté. »