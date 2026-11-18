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Luis Enrique, actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, a levé le voile sur les coulisses de ses débuts sur le banc, reconnaissant les erreurs commises lors de sa première expérience à la tête du Barça B, marquée par des moments difficiles qui ont failli le pousser à abandonner son nouveau métier.

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Ces aveux figurent dans le documentaire « Tocats per Lucho » (Touchés par Lucho), produit par la chaîne Betevé pour revenir sur la génération dorée du Barça B dirigée par le technicien espagnol entre 2008 et 2011.

Le documentaire fait revivre l'une des périodes les plus marquantes de l'histoire de l'équipe réserve du FC Barcelone, en réunissant plusieurs joueurs ayant vécu cette aventure, 15 ans après ses débuts.

Plusieurs anciens de la Masia ont participé au projet, parmi lesquels Nolito, Sergi Roberto, Marc Bartra, Oriol Romeu, Jonathan Soriano, Marc Muniesa, Andreu Fontàs et Ilie.

Des débuts inattendus, et Luis Enrique a pensé à tout arrêter !

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Dans ses déclarations au documentaire, rapportées par le quotidien Marca, Luis Enrique a reconnu qu'il n'avait jamais envisagé de devenir entraîneur, même lorsqu'il était joueur, expliquant qu'il n'avait aucune idée précise de son avenir après la fin de sa carrière.

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« Je n'ai jamais pensé devenir entraîneur, même quand j'étais joueur. Quand je discutais avec mes coéquipiers, on se disait : bon, on va passer le diplôme d'entraîneur, mais je n'avais aucun objectif de devenir entraîneur », a confié le technicien espagnol.

Malgré cela, Luis Enrique a accepté de prendre les rênes du Barça B en 2008, succédant à Pep Guardiola, promu à la tête de l'équipe première. Mais il a révélé que les premiers jours de cette nouvelle aventure avaient été plus difficiles que prévu.

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« Tu arrives avec beaucoup d'enthousiasme, mais tu es aussi très ignorant. Pendant la préparation, j'ai failli tout laisser tomber. J'adore la compétition, mais je suis passé à la gestion de tout dans un environnement dont je ne savais rien », a-t-il ajouté.

« Je me souviens d'une nuit où je me suis réveillé en pensant tout abandonner, mais à 8 heures du matin, j'ai changé d'avis et je me suis dit : je continue, je ne pars pas », a-t-il poursuivi.

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Les erreurs des débuts avouées

Luis Enrique n'a pas hésité à reconnaître les erreurs commises lors de sa première expérience, admettant avoir exagéré sur certains aspects physiques à l'entraînement, faute d'expérience à l'époque.

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« J'ai fait beaucoup de bêtises… J'ai failli les tuer à force de les faire courir », a lâché l'entraîneur du Paris Saint-Germain.

Il a expliqué avoir tenté de s'inspirer des entraîneurs qu'il avait côtoyés durant sa carrière de joueur, citant notamment le Néerlandais Louis van Gaal, qui a eu une grande influence sur ses idées.

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« J'ai pris ce qu'il y avait de bon chez les entraîneurs avec qui j'ai travaillé. Louis van Gaal est celui dont j'ai le plus appris, car c'était une référence pour moi. Je me disais : ces joueurs vont voler à force de courir. Et comme je ne sais rien, qu'ils commencent par courir », a-t-il ajouté.

Revenant sur ses trois saisons à la tête de l'équipe réserve, il a estimé que la première avait servi de période d'essai, tandis que la deuxième et la troisième avaient vu l'équipe progresser nettement.

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« La première saison ressemblait à une saison d'essai, mais je ne me plains de rien : les choses se passent parfois mieux, parfois moins bien », a-t-il déclaré.

« Le Barça B pratiquait un football magnifique, surtout lors de la deuxième et de la troisième saison », a-t-il encore ajouté.

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Une génération exceptionnelle qui a remis le Barça B sur le devant de la scène

Arrivé au Barça B en 2008, Luis Enrique a su mener un groupe de jeunes talents vers des résultats remarquables, l'équipe terminant cinquième du groupe 3 de Segunda División B lors de sa première saison.

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La saison suivante, alors que l'équipe s'appelait Barcelona Atlètic, il a obtenu la montée en Segunda División, ramenant la réserve dans le football professionnel après 11 ans d'absence, au terme de sa victoire face à Sant Andreu.

Lors de sa dernière saison, Luis Enrique a laissé l'équipe à la troisième place avec 71 points, égalant le meilleur total de points de l'histoire de la réserve.

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Ce groupe comptait plusieurs joueurs devenus ensuite des noms importants du football européen, dont Thiago Alcántara, Sergi Roberto, Marc Bartra, Martín Montoya, Nolito, Andreu Fontàs, Oriol Romeu et Jonathan Soriano, sacré meilleur buteur de l'équipe avec 32 réalisations.

Les souvenirs des joueurs interrogés dans le documentaire comportent aussi des anecdotes savoureuses sur les méthodes de Luis Enrique : Nolito a raconté que l'entraîneur lui avait dit qu'il devait commencer à perdre du poids s'il voulait devenir professionnel, tandis que Fontàs a évoqué l'intensité du travail physique pendant la préparation.

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Occasion manquée : le Nàstic a refusé d'engager Luis Enrique gratuitement !

Parmi les coulisses révélées par le reportage, on apprend que Luis Enrique a été tout près de débuter sa carrière d'entraîneur en Liga avec le Nàstic de Tarragone, deux ans avant de prendre les commandes du Barça B.

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Luis Enrique était candidat pour diriger l'équipe en novembre 2006, après le limogeage de Luis César Sampedro, qui avait conduit le Nàstic en première division.

Retraité des terrains depuis 2004 et titulaire de son diplôme d'entraîneur, Luis Enrique, alors âgé de 36 ans, avait proposé de prendre le poste sans salaire, en échange d'une clause lui garantissant une importante indemnité financière en cas de licenciement avant la fin de la saison.

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Abelardo, ancien coéquipier de Luis Enrique au FC Barcelone, a confirmé cette version lors de son passage dans l'émission « Radioestadio Noche » : « C'est vrai que Luis Enrique s'est proposé au Nàstic. »

Finalement, le Nàstic n'a pas retenu Luis Enrique et a engagé Paco Flores, mais le club a terminé la saison à la dernière place et a été relégué en deuxième division.

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Deux ans plus tard, Luis Enrique a pris les rênes du Barça B, tandis que Guardiola avait dirigé la réserve en 2007 avant de rejoindre l'équipe première en 2008.

Au fil des années, les deux techniciens sont devenus des références du métier et ont signé des exploits historiques avec le FC Barcelone, avant que Luis Enrique ne poursuive ses succès avec le Paris Saint-Germain.