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Thomas Frank a remporté sa première victoire à la tête de Crystal Palace, mais l’entraîneur danois a reconnu que la fin de match haletante contre la Real Sociedad (2-1) lui avait fait craindre pour sa santé. Mené à Selhurst Park, Palace a renversé la situation pour décrocher un résultat précieux en Ligue Europa, qui pourrait relancer sa saison.

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Un carton rouge et des buts tardifs renversent le match à Selhurst Park

Mamadou Sarr, prêté par Chelsea, a donné l’avantage à la Real Sociedad à la 66e minute du premier match à domicile de Frank. Six minutes plus tard, le deuxième carton jaune de Jon Martin a offert la supériorité numérique à Palace.

Jean-Philippe Mateta a égalisé sur penalty avant que Dwight McNeil ne pousse le ballon au fond des filets après le retourné acrobatique de Jorgen Strand Larsen, lui aussi entré en jeu. Unai Marrero a arrêté le penalty de Yeremy Pino, puis le gardien Dean Henderson a réalisé le dernier de ses six arrêts face à Orri Oskarsson en fin de match.

Frank salue son pari offensif après une fin de match éprouvante

Revenant sur la réaction de son équipe après la défaite subie samedi contre Coventry pour ses débuts, Frank a salué la réponse de ses joueurs après l’ouverture du score adverse .

« Je pense qu’il fallait avant tout aller chercher cette victoire, et [c’était] une victoire extrêmement importante pour plusieurs raisons, a-t-il déclaré. D’abord, bien sûr, pour la confiance et la conviction que cela nous donne face à une très bonne équipe. Je pense qu’en première période, nous étions compacts et très disciplinés à bien des égards. Nous n’avons pas su saisir les occasions que nous avions de presser haut et je pense que nous avons eu du mal à suffisamment conserver le ballon.

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« En seconde période, j’ai trouvé notre pressing haut bien meilleur et j’ai eu le sentiment que nous conservions beaucoup mieux le ballon. J’avais même l’impression que nous gagnions un peu en élan, mais ils ont ouvert le score à 1-0 sans prévenir. Ce que j’ai vraiment aimé, c’est la conviction montrée par les joueurs. Nous sommes aussi dangereux sur coups de pied arrêtés, et il ne faut pas sous-estimer cela. »

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Frank a également mis en avant ses changements audacieux après l’expulsion qui a réduit la Real Sociedad à dix. « Nous savons qu’au football, une seule action peut changer un match, a-t-il poursuivi. Le penalty et le carton rouge ont changé la donne, mais il nous restait à marquer. Il était toujours important de gagner. Nous avons fait preuve d’audace avec des changements offensifs et avons gardé deux attaquants sur le terrain. Cela a payé. Et puis, je pense que nous avons tous failli faire une crise cardiaque dans les cinq dernières minutes. »

Les barrages européens en vue malgré la lutte pour le maintien

Si le maintien en Premier League reste la priorité de Palace, dernier du classement, la victoire de jeudi l’a propulsé dans les places qualificatives pour les barrages de la Ligue Europa, à quatre places du top 8 après cinq matches. « Je pense que nous voulons viser haut », a répondu l’ancien entraîneur de Tottenham, interrogé sur ses ambitions européennes. « Nous avons des ambitions dans cette compétition, et c’est pour cela que cette victoire était si importante. »

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Frank a également convenu que cette remontée pourrait marquer un tournant majeur pour le moral de son groupe. « C’est pour cela qu’il est si important de continuer à faire les bonnes choses, de continuer à y croire et de continuer à avancer », a-t-il déclaré.

Un rendez-vous crucial en Premier League face à Hull

Palace se tourne aussitôt vers la lutte pour le maintien avant son match crucial de Premier League contre Hull, dimanche. Dernière du classement après sa défaite contre Coventry, l’équipe de Frank devra retrouver ce week-end le pressing, la menace sur coups de pied arrêtés et la conviction affichés en seconde période pour amorcer sa remontée vers le maintien.