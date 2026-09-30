« J’ai failli devenir fou », a lancé un Dick Schreuder soulagé après le coup de sifflet final. La raison de l’émotion de l’entraîneur du NEC Nimègue s’appelait Emre Mor. L’ailier turc, qui avait rejoint le Borussia Dortmund en 2017 pour un peu moins de dix millions d’euros depuis son pays de naissance, le Danemark, avait déjà fait grimper plusieurs de ses entraîneurs aux rideaux au cours de sa carrière en raison de son indiscipline et de sa légèreté sportive. Mais sans doute jamais d’une manière aussi insolite que lors de la soirée du 11 août.

Le club néerlandais, sensationnel troisième d’Eredivisie la saison précédente, recevait l’Olympiakos Le Pirée au 3e tour des qualifications pour la Ligue des champions, soit justement l’un des anciens clubs de Mor. Le match aller s’était terminé sur un 0-0, et le duel décisif à De Goffert a mal commencé pour les locaux : l’ailier Sami Ouaissa a dû quitter la pelouse sur blessure après une bonne demi-heure de jeu.

Mor devait le remplacer. Et immédiatement, bien sûr. Mais il a fallu exactement deux minutes et 49 secondes chronométrées à la main avant que Mor n’entre sur le terrain. Parce qu’il n’arrivait pas à retirer sa boucle d’oreille.

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Emre Mor au NEC Nimègue : un incident insolite avec une boucle d’oreille avant un but de matchwinner

Oui, vous avez bien entendu : Mor se tenait au bord du terrain, entouré d’une grande partie du banc de Nimègue en colère, coach Schreuder compris, et trifouillait son oreille à 29 ans passés. Schreuder était hors de lui.

« À la fin, j’ai eu envie de l’arracher moi-même. La semaine dernière, il avait eu le droit de jouer avec un pansement par-dessus. À ce niveau, c’est terrible de jouer aussi longtemps en infériorité numérique. Ça doit vraiment changer », a-t-il déclaré plus tard. Alex Pastoor, ancien entraîneur et aujourd’hui consultant télé pour Ziggo Sport, a ajouté : « Je crois qu’il s’est dit : coupe-lui carrément toute l’oreille ! »

À la 30e minute, Mor a finalement fait son entrée avec ses deux oreilles, mais conformément au règlement sans boucle d’oreille, et il est effectivement devenu l’homme décisif. Mené 0-1, Nimègue a arraché la prolongation, et Mor a inscrit le 2-1 final à la 95e minute avant de célébrer avec les larmes aux yeux. C’était le premier but de Mor en match officiel depuis 542 jours. À l’époque, en février 2025, il jouait encore pour le club de première division turque Eyüpspor.

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Emre Mor a manqué toute la saison 2025-2026 à Fenerbahçe

Schreuder s’est montré apaisé après l’incident de la boucle d’oreille : « Il s’est un peu rattrapé en inscrivant le but de la victoire. » Le fait qu’il ait de nouveau sorti ce joker épuisé dix minutes après son but est lié au passé récent flou de Mor.

Il avait manqué toute la saison précédente, alors qu’il était sous contrat à Fenerbahçe, parce que le club stambouliote ne l’avait pas inscrit pour la compétition. Fener est resté silencieux sur les raisons. Des journalistes turcs ont évoqué un problème d’estomac.

Mor, petit gabarit d’1,69 m et dribbleur puissant, a annoncé vouloir parler de cette période difficile de sa vie au moment opportun. Après cette soirée face au Pirée, il savourait avant tout l’attention à laquelle il était habitué au début de sa carrière, mais qu’il n’avait plus ressentie depuis longtemps.

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« L’Argentine a la main de Dieu, nous avons l’oreille de Mor »

« C’est le genre de chose dont on rêve quand on est footballeur, surtout dans ma situation. Je n’ai pas vécu deux années faciles », a déclaré Mor. « Entrer en jeu dans un match aussi important et inscrire le but de la victoire, je crois qu’on ne peut même pas mettre des mots sur ce que ça fait comme bien. »

Et cette histoire de boucle d’oreille ? « J’ai dit à l’entraîneur : désolé, je n’avais jamais entendu dire qu’on n’avait pas le droit de recouvrir une boucle d’oreille avec du ruban adhésif », a expliqué l’international aux 15 sélections. « Je n’arrivais pas à l’enlever, alors je l’ai simplement arrachée de mon oreille. Ça a saigné, mais tout va bien. »

Mor a aussi expliqué pourquoi il portait cette boucle d’oreille pour jouer : « Je ne la porte pas parce que je la trouve belle. C’est un truc du Japon ou de Chine censé aider à dormir. » Le journaliste Marcel Rözer a résumé la soirée ainsi dans sa chronique pour le quotidien régional De Gelderlander : « L’Argentine a la main de Dieu, nous avons l’oreille de Mor. »

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Comment Emre Mor a-t-il atterri aux Pays-Bas, au NEC Nimègue ?

Mais comment Mor, qui a ensuite joué pour le Celta Vigo, Galatasaray et Fatih Karagümrük après son départ du BVB, s’est-il retrouvé dans l’est des Pays-Bas ? Il s’est retrouvé sur le marché en tant que joueur libre après que Fenerbahçe a choisi de ne pas prolonger son contrat. L’agent Nima Modyr a donc dû faire la promotion de Mor, et il l’a fait auprès de Carlos Aalbers, directeur technique du NEC depuis 2022.

« Nous nous connaissons depuis très longtemps », a déclaré le dirigeant de 62 ans au sujet de son lien avec Modry. « Nous avons parlé au téléphone et Nima m’a exposé la situation d’Emre. En raison de circonstances personnelles, il avait fait une longue pause dans le football. » Nimègue a ensuite invité Mor à un essai. « Nous avons longuement parlé d’Emre. Puis nous avons eu un appel vidéo avec lui. Dick Schreuder lui a parlé alors qu’il était en vacances à Marbella. Bien sûr, tout le monde connaît Emre, mais sa carrière était sur une pente descendante. Nous verrons si nous pouvons inverser cette tendance et si nous pouvons nous aider mutuellement. »

Mor s’est entraîné avec l’équipe et a disputé des matches amicaux au poste d’ailier droit. Lors de sa première apparition, de 20 minutes, contre le club amateur De Treffers, il a délivré la passe décisive pour le 1-1 final. Peu après, Mor était titulaire contre Duisbourg. Cela a suffi aux dirigeants. Mor a signé un contrat jusqu’en 2028.

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« Des qualités exceptionnelles » : Emre Mor blessé à Nimègue

« Je suis très reconnaissant envers le club. Ils veulent me rendre heureux à nouveau, c’était le plus important », a déclaré Mor. « Je ne vais pas négocier sur l’argent. L’argent m’est totalement égal. Désolé de le dire aussi directement. Je veux simplement retrouver du plaisir, et le club m’aide à le faire. Tout le monde est derrière moi et ça fait du bien. » Aalbers s’est lui aussi réjoui : « Emre a des qualités exceptionnelles. Des joueurs de son calibre sont normalement hors de notre portée. »

Nimègue n’a toutefois pas encore beaucoup profité des qualités de Mor. Le club surprise de la saison passée a mal entamé la nouvelle année. En championnat, après trois défaites en sept matches, il ne pointe qu’à la 11e place, et le début de la phase de ligue de la Ligue Europa, après une élimination en barrages de C1 contre Bodö/Glimt, s’est soldé par une claque 5-0 sur le terrain de la Juventus Turin.

Cela s’explique aussi par les gros soucis de blessures qui frappent le club. Mor est également concerné : il a une fois été absent pour maladie et a manqué deux matches en raison des séquelles de charges de travail encore inhabituelles pour lui. « Le coach m’en demande beaucoup physiquement et je n’ai pas joué pendant une année entière, donc je dois y aller étape par étape », a-t-il expliqué.

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Emre Mor a souvent manqué de mentalité et de stabilité physique

Actuellement, Mor est absent en raison d’une blessure à l’aine, qui devrait le tenir éloigné des terrains jusqu’à la mi-octobre. C’est particulièrement frustrant pour lui, puisqu’il aurait pu largement travailler sa condition physique pendant la longue trêve internationale. Cela ne sera désormais possible que de manière limitée.

« Pour lui, il ne s’agit plus d’argent, ce n’est plus un obstacle », avait déclaré le coach Schreuder au début du mois de juillet, quand Mor était à l’essai chez lui. « C’est peut-être précisément ce qui lui donnera la sérénité nécessaire pour rejouer libéré. » Mais avant Schreuder, plusieurs autres entraîneurs nourrissaient déjà ce genre d’espoirs ces dernières années, à commencer par Thomas Tuchel à Dortmund et Juan Carlos Unzue à Vigo.

Rares sont toutefois ceux qui ont réussi à inculquer à Mor, étiqueté très tôt comme le « Messi turc », la bonne mentalité ainsi qu’une stabilité physique. Mor possède des qualités qui pourraient lui permettre de faire la différence. Mais il lui a trop souvent manqué les éléments de base du football collectif : la discipline tactique, la persévérance, l’application, mais aussi le sens de l’espace, la prise de décision et, tout simplement, le réalisme.

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Emre Mor, « juste un perdant qui a essayé encore une fois » ?

« J’espère que ce but sera le tournant dont je vais désormais profiter », a déclaré Mor ce soir-là, le 11 août. Il en est maintenant à sept matches et 236 minutes jouées, et à ce but s’est ajoutée une passe décisive, sans autre réalisation. Il n’a débuté qu’une seule fois, et jamais encore en championnat.

« Un gagnant n’est qu’un perdant qui a essayé encore une fois », a écrit Mor sur Instagram après son transfert vers le neuvième club professionnel différent de sa carrière. Il est impossible de dire pour l’instant si cette nouvelle tentative de Mor apportera réellement le tournant espéré. Mais si l’incident de la boucle d’oreille devait rester le chapitre le plus bruyant de son passage à Nimègue, cela collerait parfaitement à la trajectoire haute en couleur du joueur.

Emre Mor : les statistiques de sa carrière