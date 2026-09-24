Dans son livre « Owning it », le joueur de 37 ans écrit avoir été victime d’abus de la part d’un homme célèbre à son domicile en 2021. L’auteur des faits a ensuite été condamné à trois ans de prison. Carroll a témoigné au tribunal, une procédure qu’il a qualifiée d’« humiliante, embarrassante et absolument horrible ».

Selon Carroll, l’incident s’est produit alors qu’il dormait. Un ami de sa compagne de l’époque, qui était en voyage à ce moment-là, aurait passé la nuit chez lui après être venu regarder un combat de boxe. Carroll a finalement mis l’homme dehors et l’a frappé jusqu’à l’inconscience lorsque celui-ci a tenté de revenir sur les lieux.

« J’ai été victime d’abus sexuels, maintenant je l’ai dit. C’est effrayant rien que d’y penser, et jusqu’à présent, seules quelques personnes étaient au courant », écrit Carroll dans son livre.

Il explique ne s’être décidé qu’« à la toute dernière minute » à inclure cet épisode dans son livre, après en avoir discuté avec sa petite amie Lou Teasdale. « Ce qui m’est arrivé a affecté chaque aspect de ma vie », confie l’attaquant aux neuf sélections.

Carroll poursuit : « J’ai dû y penser tous les jours, c’est pourquoi il m’était difficile de me concentrer sur quoi que ce soit d’autre, y compris le football. » Et ce « traumatisme » n’a toujours « pas disparu », a-t-il reconnu.

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Pour quels clubs Andy Carroll a-t-il joué en Premier League ?

Carroll a notamment évolué à Newcastle United, à Liverpool et à West Ham United. Depuis juillet 2025, il est joueur et copropriétaire du club amateur de Dagenham & Redbridge, qui évolue en National League South, le sixième échelon du football anglais.

Rien qu’en Premier League, l’attaquant a disputé 248 matches, pour 54 buts et 29 passes décisives. Avec les Three Lions, il a marqué à deux reprises en neuf sélections.