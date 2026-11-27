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Pep Guardiola a révélé avoir tenté, sans succès, d’attirer Neymar au Bayern Munich l’été où la star brésilienne a rejoint Barcelone. L’ancien entraîneur de Manchester City, qui prenait alors ses fonctions en Allemagne, a reconnu avoir discuté en secret avec l’attaquant pour le convaincre de renoncer au Camp Nou.

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Comment Guardiola a tenté de devancer Barcelone pour Neymar

Revenant sur sa carrière d’entraîneur lors d’un entretien accordé à Romario TV, Guardiola a reconnu avoir espéré entraîner l’attaquant brésilien. En 2013, alors que Neymar s’apprêtait à quitter Santos, l’entraîneur catalan quittait Barcelone pour prendre les rênes du Bayern Munich.

Voyant une occasion à saisir avant que son ancien club ne finalise l’opération, Guardiola a approché le jeune joueur lors d’une réunion de l’UEFA. Les deux hommes ont ensuite discuté de football en privé dans un hôtel, où l’entraîneur a tenté de le convaincre de partir plutôt en Allemagne.

Guardiola raconte sa tentative secrète pour le Bayern

Sur Romario TV, Guardiola est revenu sur sa tentative d’intervenir avant que Neymar ne s’engage avec le club catalan.

« Lors d’une réunion de l’UEFA, alors que je quittais Barcelone pour le Bayern, j’ai entendu dire qu’il allait au Barça, mais rien n’était encore conclu. J’ai donc essayé de le convaincre d’aller au Bayern. Nous avons un peu parlé de football dans un hôtel, puis il a pris une bonne décision et est allé à Barcelone », a-t-il déclaré.

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Bien qu’il n’ait pas réussi à convaincre l’attaquant de rejoindre Munich, l’entraîneur a reconnu que choisir le Camp Nou avait été la bonne décision.

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Son admiration pour le trio « imbattable » du Barça et sa fidélité envers Messi

L’admiration de Guardiola remontait à sa confrontation avec Santos, une équipe qui comptait aussi Danilo et Elano, avant la finale de la Coupe du monde des clubs 2011.

Il a ajouté : « J’aurais adoré l’entraîner. Je pensais qu’à son apogée, c’était un joueur du plus haut niveau, avec tant de fluidité, de beauté et de courage... Quand nous avons disputé la finale de 2011 contre Santos, avec Danilo et Elano, nous avions regardé les vidéos cette année-là et je m’étais dit : “Quel joueur !” C’était un joueur impressionnant, j’aurais été ravi de l’entraîner. Cette équipe de Barcelone, avec lui, [Lionel] Messi et [Luis] Suarez, était imbattable. C’est le meilleur trio offensif que j’aie jamais vu. »

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Interrogé sur une éventuelle tentative de recruter Messi après son départ de Barcelone, Guardiola a assuré que sa fidélité l’en avait empêché : « Non, je ne l’ai jamais contacté. Je suis supporter du Barça. »

Quel avenir pour Guardiola après son départ de Manchester City ?

Guardiola s’accorde actuellement une pause volontaire après avoir quitté Manchester City à la fin de la saison dernière, mettant un terme à une décennie riche en trophées en Angleterre. Épuisé après 18 ans sur les bancs de touche, l’entraîneur catalan s’éloigne du métier pendant au moins un an et n’est pas pressé de revenir.

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Au cours du même entretien, Guardiola a révélé s’être senti « embarrassé » de refuser une approche de l’Italie en juillet, expliquant que le moment choisi l’avait contraint à prendre du recul. Il a toutefois confirmé qu’entraîner une équipe nationale restait sa seule ambition inassouvie et que ce serait sa « prochaine étape » lorsqu’il déciderait de revenir dans le football.