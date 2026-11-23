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Roy Keane a violemment critiqué Gary Neville et l’effectif de Manchester United après la lourde défaite 4-0 à Anfield face à Liverpool. L’ancien joueur, désormais consultant, a été consterné par l’analyse de son ex-coéquipier concernant le premier match de Mauricio Pochettino à la tête de l’équipe.

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Des débuts désastreux pour Pochettino

Pochettino a vécu des débuts cauchemardesques à la tête de Manchester United, après une déroute 4-0 face à Liverpool à Anfield. Cette lourde défaite a provoqué la colère de Keane sur le plateau de Sky Sports.

Le milieu de terrain emblématique était visiblement irrité par la prestation de l’équipe et par les réactions qui ont suivi, tant dans les tribunes du côté des supporters visiteurs que chez ses collègues consultants. Il s’en est pris directement aux joueurs et à son ancien coéquipier Neville. Keane a reconnu avoir envie d’employer des mots grossiers pour décrire la situation. Il ne comprenait absolument pas que l’on puisse accepter une défaite aussi lourde face à un rival historique.

Keane s’en prend à Neville

Keane a été particulièrement agacé par les propos de Neville, selon qui le score de 4-0 n’était pas si terrible compte tenu des circonstances. L’ancien capitaine de Manchester United a refusé de considérer l’infériorité numérique comme une excuse valable pour cette piètre prestation.

« Si j’entends encore une fois les gars aux commentaires dire que 4-0, ce n’est pas si mal parce que l’équipe jouait à dix, a déclaré Keane. Une équipe à dix a-t-elle déjà réussi à obtenir un résultat ? C’est possible.

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« J’ai trouvé United pitoyable, vraiment mauvais, et Neville, qui a joué des centaines de fois pour United, dit qu’il trouve le 4-0 acceptable ? »

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Les joueurs appelés à prendre leurs responsabilités

Keane s’est indigné de voir des supporters applaudir l’équipe à sa sortie du terrain, qualifiant sa prestation de « nulle ». Il a souligné que Liverpool s’était procuré des occasions incroyables et aurait facilement pu marquer huit ou neuf buts. Le consultant a exigé que les joueurs de l’effectif actuel assument enfin leurs mauvaises décisions sur le terrain.

« Évidemment, ça n’aide pas, a ajouté Keane. Mais vous allez me dire qu’ils n’auraient pas pu faire mieux ? Qu’ils montrent au moins un peu plus de combativité, un peu plus de qualité. Je n’arrive pas à croire ce que j’entends de la part de gens qui ont joué pour le club et qui disent que 4-0, ce n’est pas si mal. Incroyable.

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« Les supporters applaudissaient les joueurs. Ils applaudissaient quoi ? Une prestation nulle. Cette équipe a terminé 15e il y a deux ans. Depuis un an ou deux, on rejette la faute sur la direction, sur les propriétaires, sur les entraîneurs. Quand les joueurs devront-ils assumer la responsabilité de certaines de leurs décisions ? Liverpool aurait dû marquer huit buts. Probablement huit ou neuf, tant ses occasions étaient incroyables. Et tout le monde quitte le terrain en disant : “Quatre, ce n’est pas si mal.” J’ai envie de jurer. »

Une victoire impérative au prochain match

L’équipe de Pochettino affrontera ensuite le Sporting CP en Ligue des champions. Elle occupe actuellement la 17e place du classement de la phase de ligue, avec six points en quatre matches, et une victoire lui redonnerait certainement le moral pour la suite de la saison. Manchester United retrouvera ensuite la Premier League en recevant Brentford à Old Trafford.