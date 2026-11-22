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Roy Keane, légende de Manchester United, s'en est pris aux joueurs mancuniens et à ses collègues consultants après l'humiliante défaite 4-0 de l'équipe face à Liverpool.

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Liverpool a remporté sans forcer le Clasico anglais en infligeant une correction à Manchester United (4-0), ce dimanche soir à Anfield, lors de la 11e journée de Premier League. Une rencontre marquée par des débuts catastrophiques de l'Argentin Mauricio Pochettino, nouvel entraîneur des Red Devils.

Roy Keane, milieu de terrain légendaire, se trouvait sur le plateau de « Sky Sports » lorsqu'il s'est accroché avec Gary Neville, ancien joueur de Manchester United.

L'aventure de Mauricio Pochettino a mal commencé, son équipe ayant subi une lourde défaite 4-0, en partie à cause de l'expulsion de Leny Yoro dans les dix premières minutes.

Très en colère après le résultat, Keane a reconnu avoir eu une forte envie d'employer un langage extrêmement grossier pour décrire la situation à Manchester United.

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Il s'en est notamment pris à son ancien coéquipier Gary Neville, qui avait estimé que le résultat n'était pas aussi mauvais qu'il aurait pu l'être.

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« Si j'entends encore une fois des commentateurs dire qu'un 4-0 n'est pas si grave et que l'équipe jouait à dix… Une équipe a-t-elle déjà obtenu un résultat positif à dix ? C'est possible », a lancé Keane.

Il a poursuivi : « Je trouvais United désespéré, je les trouvais vraiment mauvais, et Neville, qui a joué des centaines de matchs avec United, dit qu'il est satisfait du 4-0 ? »

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L'expulsion précoce

Interrogé sur le fait de savoir si l'expulsion précoce constituait une excuse valable pour expliquer le résultat, Keane a répliqué : « Évidemment, ça n'aide pas, mais vous êtes en train de me dire qu'ils n'auraient pas pu faire mieux ? Au moins montrer plus d'esprit combatif, plus de qualité. »

Il a enchaîné : « Je n'en crois pas mes oreilles quand j'entends des gens qui ont joué pour le club dire qu'un 4-0 n'est pas si grave. Incroyable, les supporters applaudissaient les joueurs. Ils applaudissaient quoi ? Ils applaudissaient des broutilles. »

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Et d'ajouter : « Cette équipe a terminé la saison à la quinzième place il y a deux ans. Ces deux dernières années, on a rejeté la faute sur le conseil d'administration, sur les propriétaires, sur les entraîneurs. Quand les joueurs vont-ils assumer leur part de responsabilité dans les décisions ? »

Furieux, il a encore ajouté : « Liverpool aurait dû marquer huit buts. Peut-être huit ou neuf, ils ont eu des occasions incroyables, et tout le monde quitte le terrain en disant que quatre buts, ce n'est pas si grave. » Il a ensuite soupiré avant d'avouer : « J'ai envie de jurer. »

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Le présentateur David Jones lui a demandé d'essayer d'éviter les grossièretés, ce à quoi Keane a répondu : « Je vais essayer de ne pas le faire, mais comment peut-on dire que quatre buts, ce n'est pas si grave ? Simplement parce qu'ils se sont retrouvés à dix ? Évidemment, ça a compliqué les choses, mais si on se retrouve à dix, c'est terminé ? On arrête de travailler et on jette l'éponge ? »