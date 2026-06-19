« J'ai entendu le bruit d'un os qui se brisait »… Le sélectionneur du Canada dévoile les coulisses de la terrible blessure de son joueur

L'équipe nationale canadienne a connu un revers malgré sa victoire écrasante 6-0 contre le Qatar en Coupe du monde 2026, le milieu de terrain Ismaël Koné souffrant d'une grave blessure qui l'éloignera des terrains pendant plusieurs mois.

Le milieu de terrain du Sassuolo, en Italie, a été victime d’un terrible accident lors de la rencontre disputée à Vancouver, après un tacle du Qatari Asim Madibo à la 53^e minute. Kone est resté au sol, visiblement très douloureux, avant d’être évacué sur civière, provoquant un véritable choc au sein de la délégation canadienne.

Jesse Marsch, le sélectionneur canadien, a confié avoir entendu le craquement de l’os depuis la touche.

« On entendait l’os se briser depuis la touche », a-t-il confié après la rencontre au quotidien britannique The Sun. « Nos cœurs sont avec lui, et tout le monde a été choqué par la scène. »

L’entraîneur américain a ajouté que la perte de Koné était « considérable » pour la suite du parcours canadien, soulignant : « Ismaël est un jeune homme formidable, doté d’une personnalité exceptionnelle. Il lui arrive parfois de commettre des erreurs, mais c’est en partie ce qui le rend attachant. Il a un grand avenir devant lui et il est un élément très important pour nous. »

Le joueur de 24 ans devrait être opéré dans les prochaines heures ; les premières estimations évoquent une absence de quatre à cinq mois.

Alors que le joueur était évacué sur civière, Marsh lui a adressé un message d’encouragement : « Il s’en sortira, nous lui fournirons les meilleurs soins et il a encore un grand avenir devant lui. »

Le sélectionneur a par ailleurs révélé qu’Assane Diousse s’était rendu dans le vestiaire canadien après la rencontre pour présenter ses excuses au sujet du tacle à l’origine de la blessure.

De son côté, Jonathan David, auteur d’un triplé lors de la rencontre, a vivement critiqué le tacle subi par son coéquipier : « Si tu ne peux pas récupérer le ballon, il n’y a aucune raison de commettre un tel tacle. Cela ressemblait simplement à une tentative de blesser un joueur. »

L’arbitre a immédiatement expulsé Medibo, et les Qataris ont terminé la rencontre à neuf après le carton rouge de Hammam Ahmed en première période.

Malgré le choc causé par la blessure de Koné, le Canada a poursuivi sa domination : Saïl Larin a ouvert le score, Jonathan David a inscrit un triplé et Nathan Saliba, entré en jeu à la place de Koné, a ajouté un quatrième but d’une magnifique frappe directe.

Après avoir inscrit son but, Saliba a célébré en brandissant le maillot de son coéquipier blessé, un geste émouvant salué par le public.

La rencontre a également été marquée par un csc de Mohammed Al-Mannai, avant que David ne clôture le festival offensif en inscrivant son triplé dans le temps additionnel et n’offre au Canada une large victoire qui renforce ses chances d’atteindre les huitièmes de finale.

Le Qatar, lui, doit impérativement battre la Bosnie-Herzégovine lors de son prochain match pour entretenir ses chances de qualification.