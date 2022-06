"J'ai encore beaucoup de choses à donner", Zinedine Zidane ouvre la porte à un retour sur le banc de touche

L'ancien entraîneur du Real Madrid semble désireux de revenir dans le jeu, plus d'un an après son dernier emploi.

Zinedine Zidane a exprimé son désir de revenir à un poste d'entraîneur dans le futur, alors que des rapports le relient au Paris Saint-Germain et à l'équipe de France. L'homme de 49 ans n'a plus entraîné depuis qu'il a quitté le Real Madrid en mai 2021. Le champion du monde 1998 a pris une année sabbatique et devrait revenir aux affaires lors des prochains mois.

"Je veux continuer sur cette voie"

Il a longtemps été présenté comme un candidat probable pour remplacer Mauricio Pochettino au PSG, mais les rumeurs d'un accord imminent avec le champion de France en titre se sont refroidies ces dernières semaines, Christophe Galtier apparaissant comme le nouveau favori pour prendre le poste d'entraîneur du club de la capitale tandis que Zidane préférerait attendre la Coupe du monde pour éventuellement prendre la tête des Bleus.

Néanmoins, l'ancien milieu de terrain a confirmé qu'il avait l'intention de revenir aux affaires dans un avenir proche dans une interview avec Telefoot. A la question de savoir s'il peut encore apporter quelque chose au jeu, la légende française a répondu en riant : "Oui. J'ai encore beaucoup à donner, ou du moins quelque chose. Je veux continuer sur cette voie".

"J'ai toujours cette flamme, le foot c'est ma passion"

Si c'était un secret de polichinelle, Zinedine Zidane a avoué qu'il compte bel et bien continuer sa carrière d'entraîneur sans pour autant laisser le moindre indice filtrer sur son avenir : "Je veux continuer, j'ai toujours cette flamme, c'est ma passion, le football. J'ai presque 50 ans, épanoui, je suis heureux, c'est le plus important".

Zinedine Zidane semblait prêt à remplacer l'entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino, après des discussions positives avec l'équipe de Ligue 1 plus tôt ce mois-ci. Cependant, les chances de voir Zidane prendre la relève au Parc des Princes semblent avoir pris fin. La recherche d'un nouvel entraîneur par le PSG a pris une tournure différente, puisque le club est en pourparlers pour engager Christophe Galtier de Nice.

Le club est prêt à licencier l'entraîneur Pochettino dans un avenir proche et ils sont prêts à bouger pour l'entraîneur qui a guidé Lille vers le titre de Ligue 1 en 2020-21. Zidane a également été désigné comme l'homme qui pourrait prendre le poste de sélectionneur de l'équipe de France lorsque Didier Deschamps quittera son poste. Le contrat de Deschamps chez les Bleus se termine en 2024, mais un échec lors de la Coupe du monde au Qatar à la fin de cette année pourrait rabattre totalement les cartes.