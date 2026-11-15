« J’ai dû sauter de toutes mes forces ! » : Pau Cubarsi révèle les secrets de son sauvetage spectaculaire sur la ligne de but à la 120e minute, lors de la victoire de l’Espagne contre l’Argentine en finale de la Coupe du monde

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Le jeune talent du FC Barcelone Pau Cubarsi est revenu sur le moment à couper le souffle où il a assuré à l’Espagne la victoire en Coupe du monde grâce à une intervention désespérée sur sa ligne de but à la dernière minute. Le défenseur adolescent a été le héros de la finale contre l’Argentine, réalisant un sauvetage qui restera longtemps dans la mémoire des supporters espagnols.

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L’Espagne décroche sa deuxième Coupe du monde au terme d’une finale à suspense en prolongation

L’Espagne a remporté sa deuxième Coupe du monde cet été en venant à bout de l’Argentine de Lionel Messi en finale de l’édition 2026. Ferran Torres a inscrit le but décisif après 16 minutes de prolongation, donnant l’avantage à l’Espagne. Mais le titre est resté indécis jusqu’aux dernières secondes.

Alors que l’Espagne préservait son avantage de 1-0 à la 120e minute, Messi a ouvert la défense d’une passe de l’extérieur du pied vers Giuliano Simeone. L’ailier de l’Atletico Madrid a adressé un centre devant le but, mais Cubarsi a réagi le plus vite pour devancer Marco Senesi et empêcher l’égalisation de l’Argentine.

Cubarsi raconte sa réaction décisive pour contrer Senesi

Revenant sur cette action décisive dans un entretien accordé à The Athletic, le défenseur central de Barcelone a expliqué comment il avait anticipé le danger avant de dégager le centre sur sa ligne.

« Je me souviens que Messi avait le ballon à l’entrée de la surface et que Simeone partait dans le dos de notre défense, a raconté Cubarsi à The Athletic. Il y a eu un petit moment de flottement, mais dès que Messi a fait la passe, j’ai rapidement regardé autour de moi pour me repérer.

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J’ai vu Merino à côté de moi et Senesi qui cherchait à attaquer l’espace entre nous deux. J’ai compris que Senesi était dans une position dangereuse et, dès que Simeone a amorcé son centre, j’ai su que je devais me jeter vers Senesi de toutes mes forces et laisser Dieu décider de la suite.

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J’ai dégagé le ballon et je suis tombé sur la pelouse, complètement épuisé. J’ai gardé la tête enfouie dans l’herbe, sans même regarder derrière moi. J’ai remarqué qu’il n’y avait pas de clameur dans les tribunes, puis j’ai levé un œil vers notre but. Le ballon n’était pas au fond des filets et j’ai poussé un soupir de soulagement. Ma première pensée a été : ‹ OK, une action de moins à défendre avant de devenir champion du monde. › »

Un choc sanctionné d’un carton rouge et de grandes distinctions couronnent son ascension fulgurante

Plus tôt dans la prolongation, le joueur de 19 ans s’était également retrouvé au cœur d’un incident à la 93e minute : un choc violent avait entraîné l’expulsion du milieu argentin Enzo Fernandez. Expliquant comment il avait continué à jouer malgré la douleur, Cubarsi a déclaré : « Le ballon était libre, c’était un duel à 50-50 et nous y sommes allés à fond tous les deux. J’ai touché le ballon en premier, puis j’ai été projeté dans les airs, mais je ne m’en souviens même pas. Je m’en suis rendu compte quand mon corps a touché le sol. Quand j’étais en l’air, j’avais l’impression que mon esprit flottait aussi. Je me suis fait un peu mal au poignet, mais dans une finale de Coupe du monde, l’adrénaline vous permet de continuer quoi qu’il arrive. »

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Privilégiant la réussite collective aux distinctions individuelles, Cubarsi a été stupéfait d’être désigné meilleur jeune joueur du tournoi juste après le coup de sifflet final. Cette récompense s’ajoute à une période remarquable durant laquelle il a également remporté le Golden Boy, obtenu 24 sélections avec l’équipe A d’Espagne et disputé 141 matches avec Barcelone depuis ses débuts en 2024.

La première place du groupe de Ligue des nations en jeu face à l’Angleterre

L’attention se tourne désormais vers la sélection nationale : l’Espagne se prépare à affronter l’Angleterre dimanche soir, lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des nations.

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L’Espagne aborde cette rencontre décisive en tête du groupe A3, avec une précieuse avance de trois points sur l’Angleterre, qu’elle cherchera à conserver pour s’assurer la première place.