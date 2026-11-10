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SSC Napoli v SS Lazio - Serie A 2026/27Getty Images
Mohamed Saeed
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« J’ai dû recevoir un choc au cœur ! » : Scott McTominay révèle s’être rendu en secret à l’hôpital pour une intervention cardiaque avant le premier match de l’Écosse à la Coupe du monde

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Scott McTominay a fait une révélation stupéfiante sur sa santé, reconnaissant avoir dû subir une intervention cardiaque en urgence 48 heures seulement avant le premier match de l’Écosse à la Coupe du monde. Le milieu de terrain de Naples a été transporté en urgence à l’hôpital sous escorte policière peu après l’arrivée de la sélection aux États-Unis pour disputer le tournoi.

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Le transfert discret à l’hôpital de Boston

L’international écossais McTominay est enfin revenu sur l’urgence médicale qui a failli compromettre sa participation à la Coupe du monde en juin dernier. À l’époque, le public avait été informé que le milieu de terrain souffrait d’une maladie bénigne, mais la réalité était bien plus grave. Après le trajet de l’équipe depuis son camp d’entraînement à Charlotte jusqu’à Boston, l’ancien joueur de Manchester United a été conduit directement de l’aéroport à un établissement médical local, sous escorte policière, pour un problème cardiaque.

La situation a été gardée secrète pour ne pas perturber la préparation de l’équipe avant son premier match contre Haïti. Mais le joueur de 29 ans a désormais raconté cette épreuve éprouvante : il se trouvait dans un lit d’hôpital pendant que ses coéquipiers mettaient la dernière main à leurs plans tactiques. La gravité de l’incident a obligé McTominay à subir un traitement particulier, un choc électrique au cœur, ou cardioversion, destiné à rétablir un rythme cardiaque normal lorsque le cœur bat de manière irrégulière ou trop rapide.

McTominay revient sur cette épreuve

« J’ai dû recevoir un choc électrique au cœur », a révélé McTominay dans un entretien empreint d’émotion accordé au Daily Mail. « C’était deux jours avant le match contre Haïti. Vous vous êtes si bien préparé. J’étais en très bonne forme, et puis quelque chose comme ça arrive. Vous vous demandez : “Comment cela peut-il m’arriver ?” Il faut faire avec, ce sont les aléas du football. Parfois, les choses ne se passent pas comme vous le voulez. J’étais en pleine forme, mais évidemment, quand vous êtes dans un lit d’hôpital deux jours avant le premier match de la Coupe du monde et que vous êtes sur le point d’être anesthésié, ce n’est pas l’idéal, n’est-ce pas ? »

Malgré le caractère inquiétant de cette intervention, qui nécessite une anesthésie générale, McTominay a fait preuve d’une remarquable capacité de récupération en retrouvant le terrain presque immédiatement. Il était titulaire contre Haïti deux jours plus tard et a disputé l’intégralité des matches de l’Écosse en phase de groupes. Son dévouement à l’équipe de Steve Clarke était manifeste tout au long du tournoi, même si les Écossais ont finalement été éliminés avant la phase à élimination directe.

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Guérison et retour en sélection

Après la Coupe du monde, McTominay a cherché une solution durable à ce problème de santé récurrent. Il a subi une opération correctrice au début de la saison actuelle en club avec Naples, ce qui l’a contraint à manquer les quatre premiers matches de l’Écosse en Ligue des nations. L’intervention semble avoir été une réussite totale : le milieu de terrain a retrouvé toutes ses capacités physiques et sa place essentielle dans l’entrejeu de la sélection, qui se prépare à une série de matches internationaux difficiles.

De retour dans le groupe pour les deux prochains matches contre la Macédoine du Nord et la Suisse, McTominay veut désormais tourner la page de l’alerte médicale qui a marqué son été. Son retour est un renfort important pour le sélectionneur Steve Clarke, qui s’est beaucoup appuyé ces dernières années sur sa capacité à marquer et sa rigueur défensive. L’opération derrière lui, le joueur de Naples veut prouver qu’il a retrouvé son meilleur niveau et qu’il est prêt à mener l’Écosse lors de son prochain cycle de matches officiels.

Écrit parMohamed Saeed

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »

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