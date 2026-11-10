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Scott McTominay a fait une révélation stupéfiante sur sa santé, reconnaissant avoir dû subir une intervention cardiaque en urgence 48 heures seulement avant le premier match de l’Écosse à la Coupe du monde. Le milieu de terrain de Naples a été transporté en urgence à l’hôpital sous escorte policière peu après l’arrivée de la sélection aux États-Unis pour disputer le tournoi.

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Le transfert discret à l’hôpital de Boston

L’international écossais McTominay est enfin revenu sur l’urgence médicale qui a failli compromettre sa participation à la Coupe du monde en juin dernier. À l’époque, le public avait été informé que le milieu de terrain souffrait d’une maladie bénigne, mais la réalité était bien plus grave. Après le trajet de l’équipe depuis son camp d’entraînement à Charlotte jusqu’à Boston, l’ancien joueur de Manchester United a été conduit directement de l’aéroport à un établissement médical local, sous escorte policière, pour un problème cardiaque.

La situation a été gardée secrète pour ne pas perturber la préparation de l’équipe avant son premier match contre Haïti. Mais le joueur de 29 ans a désormais raconté cette épreuve éprouvante : il se trouvait dans un lit d’hôpital pendant que ses coéquipiers mettaient la dernière main à leurs plans tactiques. La gravité de l’incident a obligé McTominay à subir un traitement particulier, un choc électrique au cœur, ou cardioversion, destiné à rétablir un rythme cardiaque normal lorsque le cœur bat de manière irrégulière ou trop rapide.

McTominay revient sur cette épreuve

« J’ai dû recevoir un choc électrique au cœur », a révélé McTominay dans un entretien empreint d’émotion accordé au Daily Mail. « C’était deux jours avant le match contre Haïti. Vous vous êtes si bien préparé. J’étais en très bonne forme, et puis quelque chose comme ça arrive. Vous vous demandez : “Comment cela peut-il m’arriver ?” Il faut faire avec, ce sont les aléas du football. Parfois, les choses ne se passent pas comme vous le voulez. J’étais en pleine forme, mais évidemment, quand vous êtes dans un lit d’hôpital deux jours avant le premier match de la Coupe du monde et que vous êtes sur le point d’être anesthésié, ce n’est pas l’idéal, n’est-ce pas ? »

Malgré le caractère inquiétant de cette intervention, qui nécessite une anesthésie générale, McTominay a fait preuve d’une remarquable capacité de récupération en retrouvant le terrain presque immédiatement. Il était titulaire contre Haïti deux jours plus tard et a disputé l’intégralité des matches de l’Écosse en phase de groupes. Son dévouement à l’équipe de Steve Clarke était manifeste tout au long du tournoi, même si les Écossais ont finalement été éliminés avant la phase à élimination directe.

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Guérison et retour en sélection

Après la Coupe du monde, McTominay a cherché une solution durable à ce problème de santé récurrent. Il a subi une opération correctrice au début de la saison actuelle en club avec Naples, ce qui l’a contraint à manquer les quatre premiers matches de l’Écosse en Ligue des nations. L’intervention semble avoir été une réussite totale : le milieu de terrain a retrouvé toutes ses capacités physiques et sa place essentielle dans l’entrejeu de la sélection, qui se prépare à une série de matches internationaux difficiles.

De retour dans le groupe pour les deux prochains matches contre la Macédoine du Nord et la Suisse, McTominay veut désormais tourner la page de l’alerte médicale qui a marqué son été. Son retour est un renfort important pour le sélectionneur Steve Clarke, qui s’est beaucoup appuyé ces dernières années sur sa capacité à marquer et sa rigueur défensive. L’opération derrière lui, le joueur de Naples veut prouver qu’il a retrouvé son meilleur niveau et qu’il est prêt à mener l’Écosse lors de son prochain cycle de matches officiels.