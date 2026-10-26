« J’ai dit non à tout le monde ! » : Nico Williams révèle avoir refusé le PSG, Arsenal et Barcelone pour rester à l’Athletic Club

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La star de l’Athletic Club Nico Williams s’est officiellement exprimée sur les nombreuses spéculations entourant son avenir, confirmant avoir refusé les avances de plusieurs des plus grands clubs européens pour rester à Bilbao. L’international espagnol a reconnu avoir suscité un vif intérêt de la part de clubs de Premier League, de Ligue 1 et de Liga avant de décider de s’engager à long terme avec son club formateur.

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Un refus opposé aux grands clubs européens

Williams a mis fin au long feuilleton entourant son éventuel départ de San Mames en révélant l’ampleur de l’intérêt suscité par son profil. Après une nette victoire 4-0 contre Getafe, l’ailier de 24 ans a expliqué qu’il avait eu plusieurs occasions de quitter le Pays basque au cours des trois derniers mercatos estivaux.

L’Espagnol s’est montré particulièrement franc sur les clubs qui ont tenté de le recruter durant cette période de fortes spéculations. « Je n’ai jamais eu le moindre doute sur mon envie de rester ici », a déclaré Williams aux médias lors d’une conférence de presse. Il a précisé la portée de sa décision : « Que ce soit Barcelone ou d’autres clubs comme le PSG, Arsenal et bien d’autres, j’ai dit non à tout le monde pour rester ici. »





La controverse autour de son agent

Cette prise de parole de l’ailier intervient alors que de légères tensions sont apparues au sujet de ses représentants. Son agent, Felix Tainta, avait récemment laissé entendre que les négociations avec Barcelone étaient bien avancées à l’été 2024 et suggéré que l’absence de garanties concernant son inscription par le club catalan avait fini par faire échouer l’opération. Williams a toutefois tenu à préciser que la décision finale appartenait à lui seul et à ses proches. Il en a profité pour répondre directement à ces affirmations, estimant que les personnes extérieures à sa famille proche avaient quelque peu déformé le récit de son éventuel départ.

« Felix s’est trompé dans ses propos, les choses ne se sont pas passées ainsi », a expliqué l’ailier, précisant que ses déclarations fracassantes visaient à reprendre la main sur son propre récit. Il a souligné que cette décision personnelle avait été prise avec son frère, Inaki, et leurs parents. Williams a assuré qu’il n’avait jamais subi de pression pour rester à Bilbao contre son gré : « Personne ne m’a mis un pistolet sur la tempe pour me faire décider. » Il a ainsi coupé court aux rumeurs selon lesquelles il aurait été contraint de rester en raison d’obligations contractuelles ou de pressions exercées par la direction de l’Athletic.

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Son engagement dans le projet de Bilbao

Son avenir désormais réglé, Williams vise une décennie de domination à San Mames. L’ailier a récemment signé une impressionnante prolongation de contrat jusqu’en 2035, l’un des engagements les plus longs de l’histoire du football moderne.

En dehors du terrain, Williams a exprimé sa volonté de faire abstraction du bruit qui règne souvent sur les plateformes numériques. « Les réseaux sociaux ne sont pas la vraie vie », a-t-il déclaré, expliquant qu’il préférait se concentrer sur son rôle de modèle positif pour la jeune génération de la région basque. En choisissant de rester, il a renforcé son statut d’icône locale, prouvant que, même à l’ère des indemnités de transfert colossales et des clubs financés par des États, le romantisme existe encore dans le football.