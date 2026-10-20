Erik ten Hag a tenté à de très nombreuses reprises de faire venir Frenkie de Jong à Old Trafford lorsqu’il était l’entraîneur de Manchester United, a-t-il révélé dans un entretien avec The Athletic.

Manchester United avait nommé Ten Hag après sa période de succès à l’Ajax. Il a dirigé le club à Old Trafford de juin 2022 à octobre 2024.

Né à Haaksbergen, l’entraîneur a connu une période en dents de scie en Angleterre. Il a remporté deux trophées avec le club, la FA Cup et l’EFL Cup, mais Manchester United n’a pas fait d’étincelles en Premier League.

Les choses auraient peut-être été différentes si Ten Hag avait bénéficié du soutien des dirigeants de Manchester United. Dans son entretien avec The Athletic, il révèle quels joueurs il voulait faire venir au club.

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À commencer par Harry Kane. « J’ai dit : "Tu sais qui je veux. Je ne veux qu’un seul joueur." J’avais compris qu’il était lui aussi plutôt ouvert à cette idée. Je n’ai aucune idée de la raison pour laquelle le transfert ne s’est pas fait », explique Ten Hag au sujet de Kane, finalement parti au Bayern Munich.

Declan Rice figurait lui aussi en bonne place sur la liste de Ten Hag. « West Ham United ne voulait pas le laisser partir pour le montant adéquat, mais j’avais le sentiment que nous n’avions pas tout fait pour y parvenir. »

Frenkie de Jong n’est pas non plus venu à Old Trafford. « J’ai organisé de nombreuses réunions avec lui et essayé de le convaincre, mais je n’y suis pas parvenu », raconte Ten Hag.