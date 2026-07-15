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« J'ai brisé le moral de la France »… Une sénatrice paraguayenne savoure la défaite de Mbappé contre l'Espagne

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É.-U.
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« La malédiction du Paraguay s’est abattue sur le capitaine de l’équipe de France. »

La sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla a publiquement célébré la victoire de l’Espagne 2-0 face à la France en demi-finale de la Coupe du monde, mardi dernier.

La sénatrice paraguayenne Celeste Amarilla a de nouveau fait la une des journaux après avoir annoncé son soutien à l’Espagne suite à la victoire de « La Roja » face à la France en demi-finale de la Coupe du monde.

 Arrivée au Sénat ce mercredi, vêtue de rouge et de jaune, les couleurs du drapeau espagnol, elle a expliqué vouloir rendre hommage à ce qu’elle considère comme « sa patrie ».

 Elle a également réitéré ses critiques virulentes à l’encontre de l’attaquant français Kylian Mbappé. « L’histoire du football retiendra que la sénatrice Celeste Amarilla a brisé le moral de l’équipe de France », a-t-elle déclaré.

Dans des déclarations télévisées relayées par le site « Foot Mercato », elle a affirmé que la « malédiction du Paraguay » avait frappé le capitaine français, rappelant la polémique née de leur échange virulent sur les réseaux sociaux après l’élimination de la sélection paraguayenne.

Elle a toutefois précisé que ses premiers messages étaient « juste pour plaisanter », sans s’attendre à une réaction de Mbappé, et a déclaré l’affaire close. « Je n’en demande pas plus, et je n’aspire pas à une plus grande notoriété que celle que j’ai déjà acquise », a-t-elle conclu.

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