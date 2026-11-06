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Federico Gatti a adressé un message clair à Luciano Spalletti concernant son temps de jeu après une victoire européenne cruciale de la Juventus. Le défenseur a également couvert d’éloges son coéquipier Randal Kolo Muani, les deux joueurs s’étant illustrés lors d’un succès âprement disputé face à l’AZ Alkmaar.

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La Juventus signe une victoire européenne capitale

La Juventus a décroché une précieuse victoire 2-1 face à l’AZ en compétition européenne. Un succès marquant pour le club italien, car aucune équipe visiteuse ne s’était imposée à l’AZ Stadion depuis octobre 2023.

Kolo Muani a été le joueur le plus en vue de la Juventus ce soir-là. L’attaquant a délivré une passe décisive astucieuse à Teun Koopmeiners avant de marquer lui-même pour doubler l’avantage. Les visiteurs ont dû résister lors d’une fin de match tendue après la réduction du score de Mexx Meerdink pour le club néerlandais. La Juventus a toutefois tenu bon pour empocher les trois points.

Gatti adresse un message à Spalletti

Après cette belle victoire à l’extérieur, Gatti a adressé un message direct à Spalletti au sujet de sa condition physique. Le défenseur a insisté sur son besoin de jouer régulièrement pour donner le meilleur de lui-même.

« J’avais besoin d’être à 100 % physiquement, parce que si l’on n’est pas au point, l’erreur nous guette toujours », a déclaré Gatti à Sky Sport Italia. « La seule façon de retrouver pleinement la forme, c’est de jouer. »

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À propos de sa prestation, il a ajouté : « Fournir ces efforts et être mis à rude épreuve, c’est ma façon de jouer, c’est comme ça que je retrouve la forme, et j’ai besoin de jouer pour atteindre ce niveau. »

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Mieux exploiter les qualités de Kolo Muani

Gatti a également pris le temps de saluer son coéquipier Kolo Muani, auteur de ce qui est peut-être sa meilleure prestation sous le maillot de la Juve. Aligné sur le flanc droit plutôt qu’à gauche, son côté habituel, l’attaquant a constamment posé des problèmes à la défense de l’AZ Alkmaar. Le défenseur estime que la Juventus doit davantage exploiter les qualités particulières de l’attaquant.

« C’est un grand joueur, doté de qualités athlétiques et de caractéristiques dont, à mon avis, nous ne tirons pas toujours le meilleur parti. En tant que défenseur, je peux vous dire à quel point il est difficile de l’arrêter quand il fonce sur vous », a-t-il souligné.

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Retour à la Serie A

Après sa victoire face à l’AZ, l’équipe de Spalletti va se reconcentrer sur le championnat. La Juventus doit affronter la Fiorentina dimanche, lors de la prochaine journée de Serie A. Elle occupe actuellement la septième place du classement avec 17 points récoltés en dix matches.