« J’ai besoin d’un verre de bière… » : un lecteur labial révèle les mots de Tuchel dans le temps additionnel face au Mexique

Un lecteur labial a capté les mots du sélectionneur allemand Thomas Tuchel, posté sur la touche, dans les ultimes secondes du match où les « Three Lions » défendaient coûte que coûte leur victoire face au Mexique en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

L’Angleterre s’est imposée 3-2 face au Mexique lors d’un match palpitant disputé au stade Azteca tôt ce lundi matin à Mexico, dans une prestation saluée comme la meilleure de l’Angleterre en Coupe du monde depuis 1966.

Sous pression, Tuchel voyait son équipe, réduite à dix après l’exclusion de Jarell Quansah, repousser tant bien que mal les assauts des locaux dans l’antre légendaire.

Les caméras ont immortalisé son explosion d’énervement à la 94^e minute, après qu’une faute a été sifflée contre Jude Bellingham, auteur d’un doublé.

Cette décision a permis au Mexique de lancer immédiatement une nouvelle offensive, provoquant l’ire de Tuchel, qui a hurlé et porté ses mains à sa tête.

Selon la lectrice professionnelle de lèvres Nicola Heikling, citée par le Daily Mail, Tuchel aurait alors lancé : « Oh mon Dieu, c’est de la folie, j’ai besoin d’une bière, mec ! »

L’entraîneur allemand a ajouté : « Mon Dieu, aide-moi à surmonter ça. »

L’Angleterre affrontera la Norvège dimanche prochain, aux aurores, en quarts de finale de la Coupe du monde 2026.







