« J'ai besoin d'aide » : le message énigmatique du père de Yamal sème l'inquiétude à Barcelone

Mounir Nasraoui, le père de Lamine Yamal, la star du Barça, a suscité une vague d'inquiétude après avoir publié un message énigmatique adressé aux supporters et aux dirigeants du club catalan.

Mounir a déclaré, via son compte Instagram : « Bonjour, bonne journée à tous les membres de la famille du Barça, j'ai besoin d'aide en tant que personne et en tant qu'être humain. »

Tel était le message de Mounir Nasraoui (39 ans), accompagné d'une photo en noir et blanc de lui avec Joan Laporta, le président du FC Barcelone.

Selon le journal « Marca », ce message a provoqué une vague d'inquiétude à Barcelone, et il a même été associé à un incident présumé impliquant le père de Lamine Yamal à l'aéroport de Barcelone-El Prat, lors de son retour de la cérémonie du Ballon d'Or.

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Des rapports ont affirmé que Nasraoui avait craché au visage d'une serveuse après lui avoir adressé des mots acerbes, avant de s'en prendre à l'une des personnes présentes dans un café, avant d'assister à la cérémonie du Ballon d'Or.

Pour l'heure, ni Mounir Nasraoui ni aucun des proches de Lamine Yamal n'ont expliqué le sens de ce message énigmatique et préoccupant.

Quelques heures plus tard, Mounir Nasraoui a publié un message de condoléances sur son compte Instagram à la suite de l'accident de train, dans lequel il a déclaré : « Tout mon soutien et ma solidarité à toutes les familles des victimes de l'accident de train. »

Il a ensuite publié une photo avec le rappeur La Fuine et l'a commentée en disant : « Mon frère, ma maison est ta maison. »







