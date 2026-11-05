« J’ai beaucoup appris pendant mes six saisons comme joueur de Liverpool ! » : Dirk Kuyt révèle le secret d’une victoire surprise

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L’entraîneur intérimaire de Fenerbahçe, Dirk Kuyt, a salué la confiance de son équipe après l’avoir menée à une victoire spectaculaire (3-2) contre son ancien club, Liverpool. Mené à deux reprises à Istanbul, le club turc a décroché sa première victoire en phase principale de la Ligue des champions depuis 2008.

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Kuyt mène Fenerbahce à une victoire historique en Europe

L’entraîneur par intérim Dirk Kuyt a franchi un cap historique : mené à deux reprises, Fenerbahce a battu Liverpool 3-2 au stade Sukru Saracoglu. Cette victoire a mis fin au parcours sans faute de Liverpool dans la phase de ligue de la Ligue des champions cette saison et offert à Fenerbahce son premier succès dans la compétition proprement dite depuis 2008.

Trey Nyoni puis Alexander Isak, entré en jeu, ont donné l’avantage à Liverpool à deux reprises, mais les buts de Mason Greenwood, Archie Brown et Vedat Muriqi ont renversé la rencontre.

À 32 ans et 194 jours, Muriqi est devenu, grâce à sa tête à la 79e minute, le deuxième plus vieux buteur de Fenerbahce en Ligue des champions, derrière Pierre van Hooijdonk.

Un ancien joueur de Liverpool fier de la confiance qui a permis de battre un géant européen

S’exprimant auprès de l’UEFA après le match, Kuyt s’est dit immensément fier de la manière dont son équipe a déjoué les pronostics pour décrocher un résultat inoubliable. « Nous sommes très fiers de cette victoire. Nous avons gagné dans cette compétition pour la première fois en 18 ans, en battant l’un des clubs les plus titrés de son histoire, une équipe qui avait réalisé une remontée miraculeuse pour remporter la Ligue des champions de l’UEFA ici, à Istanbul », a déclaré Kuyt.

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« Avant le coup d’envoi, beaucoup de gens ne nous donnaient que peu de chances, mais nous croyions en nous. »

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« Nous avons exercé un pressing intense et joué avec énormément d’énergie. Nous sommes ravis d’avoir offert à nos supporters une soirée inoubliable », a ajouté le Néerlandais.

Kuyt attribue la remontée à l’état d’esprit acquis à Anfield

Revenant sur les liens affectifs qui l’unissent aux deux clubs, Kuyt a expliqué comment la résilience développée au cours de ses six saisons à Anfield avait inspiré la remontée de Fenerbahce. « Ces deux clubs comptent énormément pour moi. Ma mère et mon père sont les personnes les plus importantes dans ma vie, mais j’ai aussi beaucoup appris pendant mes six saisons comme joueur de Liverpool », a confié Kuyt.

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« La leçon la plus importante, c’était de ne jamais abandonner, quelles que soient les circonstances. C’est ce que j’ai essayé d’inculquer à mes joueurs. »

« Ce sont de très bons joueurs mais, comme vous le savez, nous n’étions pas en forme. Le plus précieux, peut-être, c’est de pouvoir transmettre à un club ce que j’ai appris dans un autre. Voir mes joueurs afficher cette confiance ce soir m’a rendu très heureux », a ajouté l’entraîneur.

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Fenerbahce lance sa campagne européenne sous la direction de son entraîneur par intérim

Cette victoire spectaculaire a offert à Fenerbahce ses premiers points dans la phase de ligue et remonté le moral de l’équipe après deux défaites consécutives sur la scène nationale.

Kuyt cherchera à profiter de l’élan créé par cette soirée à Istanbul, tandis que la direction du club étudie ses options pour le poste d’entraîneur principal.

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Fenerbahce se tourne désormais de nouveau vers la Süper Lig, fort d’une confiance retrouvée avant ses prochaines rencontres.