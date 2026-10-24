« J’ai atteint un point de rupture » : Ronald Araujo, prêté par le FC Barcelone, se confie sur ses difficultés de santé mentale et sa décision d’arrêter temporairement le football avant son transfert à Liverpool

Partager Suivez GOAL sur Google

Le défenseur de Liverpool Ronald Araujo a livré un témoignage poignant et sincère sur son combat contre la dépression, révélant avoir atteint un « point de rupture » qui l’a contraint à s’éloigner du football. L’international uruguayen, actuellement prêté par le FC Barcelone et évoluant à Anfield, a reconnu que la pression du football professionnel et des problèmes personnels étaient devenus insurmontables pendant son séjour en Espagne.

Publicité

Une expulsion comme élément déclencheur, puis une mise en retrait

En novembre dernier, le joueur de 27 ans sombrait dans la dépression alors qu’il évoluait au FC Barcelone. Ses difficultés, déjà présentes, ont atteint un point critique après son expulsion contre Chelsea à Stamford Bridge. À la suite de ce match, sa famille a été la cible d’effroyables menaces de mort, ce qui a poussé le défenseur à affronter enfin la dégradation de sa santé mentale.

Prenant conscience de la gravité de sa situation, Araujo s’est temporairement éloigné du football. Pendant le mois qu’il a passé loin du club catalan, il s’est fortement appuyé sur sa foi chrétienne et a commencé à consulter des professionnels de la santé mentale pour aborder des problèmes complexes qui dépassaient largement le cadre du terrain.

Getty Images

Demander de l’aide dans les moments les plus sombres

Au micro de Paul Joyce, du The Times, Araujo a décrit le lourd fardeau émotionnel qu’il a porté. Le défenseur central de 27 ans a expliqué que cette pause temporaire dans sa carrière était indispensable pour retrouver sa passion pour le football.

« C’était une période très difficile, a reconnu Araujo. J’ai senti que j’avais besoin de prendre du recul. Cela faisait longtemps que je ne me sentais pas bien et je ne prenais plus de plaisir à faire ce que j’aime le plus, c’est-à-dire jouer au football. »

Publicité Publicité

L’Uruguayen a souligné l’importance de ne plus donner l’impression d’être invulnérable, précisant que l’incident de Stamford Bridge n’avait été que le point de rupture de problèmes personnels anciens. « J’ai compris que je devais lever la main, demander de l’aide et parler non seulement à mes proches, mais aussi à des professionnels, a-t-il ajouté. Parfois, on garde tout pour soi et on essaie de se montrer fort. Mais dans la vie, il faut parler et se confier sur ce que l’on traverse. »

Related Topics

Il a également expliqué son départ soudain de l’effectif barcelonais l’automne dernier : « J’ai pris cette décision après mon expulsion à Stamford Bridge, parce que cela a été le point de rupture. Je ne pouvais tout simplement plus continuer, mais ce n’était pas dû à un incident en particulier. Beaucoup de choses s’étaient accumulées, surtout dans ma vie personnelle, et je ne savais pas comment les gérer. »

« Parfois, les gens généralisent et pensent que, parce que les footballeurs gagnent beaucoup d’argent, nous ne pouvons pas souffrir ou rencontrer des difficultés. Mais nous traversons les mêmes épreuves que tout le monde. Il n’y a pas que le football dans la vie. »

Publicité

Ouvrir le dialogue dans le monde du football

La franchise d’Araujo a trouvé un profond écho dans le monde du football. Après son retrait, le staff technique du FC Barcelone et ses coéquipiers lui ont apporté un soutien sans faille. Surtout, le fait qu’il ait parlé publiquement de sa vulnérabilité a encouragé des joueurs du monde entier à lui confier en privé leurs propres difficultés, jusque-là passées sous silence.

« Beaucoup de joueurs de différents championnats m’ont contacté. Je le constate quand je parle à mes coéquipiers, pas seulement à Liverpool, mais aussi en sélection, a révélé Araujo. Beaucoup de joueurs traversent des périodes difficiles, mais ils ont peur d’en parler publiquement. C’est important de se confier, parce que c’est à ce moment-là qu’on commence à aller mieux. »

Publicité

Aujourd’hui épanoui pendant son prêt dans la région de Liverpool, le défenseur estime que cette pause décisive a sauvé à la fois sa carrière et son bien-être. « Faire cette pause a été la meilleure décision que j’aie jamais prise, a-t-il déclaré. Aujourd’hui, je me sens bien, je suis heureux et je prends de nouveau du plaisir à jouer au football. Cela se voit sur le terrain. Je peux à nouveau montrer ce dont je suis vraiment capable. »

Cap sur les championnats de deux pays

Getty Images

Sa santé mentale s’étant nettement améliorée, Araujo cherchera à maintenir son excellente forme alors que Liverpool s’apprête à recevoir Brighton, en pleine réussite, en Premier League. Pendant ce temps, le club auquel il appartient fera face à un défi majeur dimanche soir, le FC Barcelone se préparant à affronter son grand rival, le Real Madrid, dans un Clasico très attendu.