Une nouvelle vidéo met en lumière les erreurs d’arbitrage du match Al-Ahli–Al-Fayha, dans le championnat saoudien Roshen, et innocente l’attaquant anglais Ivan Toney de toute accusation de mensonge.

Les deux équipes se sont quittées sur un score de 1-1, mercredi dernier au stade de Majmaah, lors de la 29^e journée du championnat Roshen.

Après la rencontre, Tony et Galeno ont vivement critiqué l’arbitre, affirmant que le quatrième officiel leur avait ordonné de se concentrer uniquement sur la Ligue des champions de l’Asie pour l’élite, et non sur la Roshen League, une version appuyée par leur entraîneur allemand Matthias Jaissle.

Toutefois, selon plusieurs médias, la Commission principale des arbitres a écouté les enregistrements audio et n’a trouvé aucune preuve incriminant le quatrième arbitre, ce qui contredit les déclarations des deux joueurs et pourrait entraîner des sanctions à leur encontre.

Le journaliste saoudien Walid Saeed a toutefois publié sur son compte officiel « X » une nouvelle vidéo révélant l’intégralité de l’échange entre le quatrième arbitre et l’interprète du club ahloui, et venant ainsi corroborer la version de Tony.

On y voit l’interprète de l’Ahlî, très énervé, s’adresser au quatrième arbitre : « Est-ce que ce que vous avez dit a été enregistré ? Quand vous nous avez dit de nous concentrer uniquement sur l’Asie, est-ce que c’était enregistré ? »

Yaslah, visiblement sous le choc, a alors commenté : « C’est de la folie. »

Lire aussi : En vidéo... Al-Hilal, Al-Nassr et Al-Ittihad s’opposent à la suspension de Tony et Galeno

Lire aussi : Vidéo... Un expert en arbitrage prévoit une sanction historique pour l'arbitre du match Al-Ahli-Al-Fayha

Lire aussi : En vidéo... Un expert en arbitrage disculpe Ivan Tony de mensonge dans l'affaire du quatrième arbitre

L’expert en arbitrage Nawaf Shukrallah a déclaré sur les chaînes sportives saoudiennes qu’Ivan Toney pourrait être blanchi, en raison du fonctionnement du système d’écoute utilisé par les arbitres.

Selon Shukrallah, le quatrième arbitre dispose d’un casque qu’il peut couper à volonté pour éviter les interférences avec les équipes techniques et les joueurs, ce qui pourrait distraire l’arbitre de terrain pendant la rencontre.

Selon l’expert, il est donc possible que le quatrième arbitre ait coupé son micro en s’adressant aux joueurs d’Al-Ahly, et plus précisément à l’attaquant anglais Ivan Tony, ce qui expliquerait l’absence de ses propos dans les enregistrements audio.

Rappelons que ce match nul complique la course d’Al-Ahli au titre de la Ligue Roshen : le club pointe désormais à 4 points du leader Al-Nassr, qui compte une rencontre de moins, et à 2 longueurs d’Al-Hilal, deuxième au classement.