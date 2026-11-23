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Un match de football amateur en Sicile a été définitivement arrêté dimanche après qu’un numéro 10 expulsé est revenu des vestiaires sur le terrain, armé d’un couteau à cran d’arrêt. La police a été appelée au Polisportivo Strasatti, à Marsala, après que le joueur de Galactic Paolini a menacé des membres du staff et des joueurs d’Athletic Partanna. Heureusement, personne n’a été blessé.

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Une menace au couteau interrompt un match en Sicile

L’arbitre Vincenzo Pernice a interrompu le match de Terza Categoria entre Paolini et Partanna le 22 novembre après le retour sur le terrain du meneur de jeu expulsé de l’équipe à domicile, armé d’un couteau à cran d’arrêt. Comme l’ont rapporté La Sicilia et la Repubblica, cette rencontre de la quatrième journée dans le Trapanais, disputée au Polisportivo « M. Di Dia », via Brugnone, n’est jamais allée à son terme. Ce qui avait commencé comme un match matinal ordinaire a rapidement dégénéré, nécessitant une intervention d’urgence.

Une violente altercation entraîne deux expulsions

Les deux médias italiens ont détaillé cette inquiétante succession d’événements à partir du récit publié par Partanna sur ses canaux officiels. Les tensions sont d’abord apparues lorsque le numéro 10 de Paolini aurait adressé de graves insultes au banc des visiteurs pendant le match.

La situation s’est fortement envenimée quelques instants plus tard après une altercation sur le terrain : le même joueur a frappé à plusieurs reprises un adversaire de Partanna à coups de pied alors que le jeu était arrêté. Pernice lui a immédiatement adressé un carton rouge et a également expulsé Calandra, l’entraîneur des visiteurs, qui était intervenu pour défendre et aider son joueur. Mais au lieu de rester aux vestiaires, le joueur expulsé est revenu sur le terrain avec une arme.

La police intervient après qu’un dirigeant a été saisi à la gorge

Selon les témoignages de la direction de Partanna, le joueur armé a menacé Calandra, plusieurs dirigeants du club et plusieurs joueurs adverses à son retour sur le terrain. Au moment le plus alarmant de l’altercation, l’agresseur aurait saisi un dirigeant visiteur à la gorge tout en tenant le couteau à cran d’arrêt dans son autre main.

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Heureusement, l’affrontement s’est terminé sans blessure. Constatant que le match ne pouvait pas reprendre en toute sécurité, Pernice l’a définitivement arrêté. Les services d’urgence ont été contactés au 112, tandis que le vice-président de Partanna a également alerté les forces de l’ordre. Des policiers sont rapidement arrivés sur les lieux, dans le quartier de Strasatti, pour identifier les personnes présentes, recueillir les premières déclarations et ouvrir une enquête officielle.

La fédération et la justice attendent les rapports

Partanna a déjà annoncé son intention de signaler officiellement l’incident à la Fédération italienne de football (FIGC) et à la justice afin de protéger ses membres. Les instances sportives doivent désormais examiner le rapport de match de Pernice pour décider du sort de la rencontre interrompue et prononcer de lourdes sanctions disciplinaires. De son côté, la police locale poursuivra son enquête pénale sur les menaces proférées avec une arme dans l’enceinte de Marsala.