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Coupe du monde M17 - Journée 1 20 nov. 2026 - 10:00

Italie U17 - Jamaïque U17 sera diffusé en direct sur RaiPlay. Voici comment suivre le match en streaming.

L’Italie U17 affronte la Jamaïque U17 en Coupe du monde U17. La sélection italienne doit confirmer son statut de leader du groupe E.

Les jeunes Italiens abordent cette rencontre dans une forme exceptionnelle. Cinq victoires consécutives témoignent de la solidité d’une équipe capable de s’imposer même dans les moments difficiles, avec un jeu convaincant tant en attaque qu’en défense.

La Jamaïque U17 est un adversaire à ne pas sous-estimer, même si les Reggae Boyz occupent la troisième place du groupe. L’équipe caribéenne apporte son expérience internationale et son envie de surprendre dans un tournoi de cette envergure.

Pour l’Italie, c’est une véritable occasion de conforter sa première place dans le groupe et de se rapprocher de la phase suivante du tournoi avec une pleine confiance en ses moyens. Les jeunes Italiens ont montré qu’ils savaient gérer les matches avec maturité tactique.

Voici toutes les informations pour suivre le match à la TV et en streaming.

Actualités des équipes

Concernant l’Italie U17, aucune information officielle sur d’éventuelles blessures, suspensions ou compositions probables n’est disponible pour le moment. Ces détails seront mis à jour dès que le staff technique les communiquera à l’approche du coup d’envoi.

Du côté de la Jamaïque U17, aucune information certaine n’est non plus disponible concernant l’effectif ou d’éventuelles absences. D’autres mises à jour seront communiquées dans les heures précédant le match.

État de forme

L’Italie U17 affiche un excellent bilan sur ses cinq derniers matches, avec cinq victoires en cinq rencontres. Son dernier résultat est un succès 1-0 contre la France U17 en qualifications pour le Championnat d’Europe U17, le 17 novembre 2026. Auparavant, les jeunes Italiens avaient largement battu l’Arménie U17 4-0 et le Luxembourg U17 6-0. Au total, ils ont inscrit treize buts lors de leurs cinq derniers matches, pour un seul encaissé, preuve d’une défense très fiable.

Les résultats de la Jamaïque U17 sont bien moins nombreux dans les données disponibles : trois matches sont recensés, tous disputés lors de la Coupe du monde U17 de 2011. Le bilan est d’une victoire, un match nul et une défaite : les Reggae Boyz avaient fait match nul 1-1 contre la France et perdu 2-1 face à l’Argentine. Aucune donnée récente sur la forme de la Jamaïque n’est disponible pour le moment.

Confrontations directes

Aucune donnée n’est disponible sur les confrontations directes entre l’Italie U17 et la Jamaïque U17 concernant leurs cinq dernières rencontres. Les informations disponibles ne permettent pas d’établir un bilan historique entre les deux sélections.

Classement

Coupe du Monde - U17 - Grp. E Forme # P V N D BP A +/- Pts Forme 1 Italie U17 ITA 0 0 0 0 0 0 0 0 2 Côte-d'Ivoire U17 CIV 0 0 0 0 0 0 0 0 3 Jamaïque U17 JAM 0 0 0 0 0 0 0 0 4 Ouzbékistan U17 UZB 0 0 0 0 0 0 0 0 Prochain tour Possible prochain tour

Dans le groupe E de la Coupe du monde U17, l’Italie occupe actuellement la première place, tandis que la Jamaïque est troisième.