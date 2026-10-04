Italie - Turquie : les détails du match

UEFA Nations League A - Journée 4 5 oct. 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

L'Italie et la Turquie donneront le coup d'envoi le 5 octobre 2026 à 18h45 GMT (14h45 EST / 19h45 BST / 20h45 SAST).

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L'Azzurri vise un carton plein face à la Turquie

L'Italie retrouve ses bases au stade Renato-Dall'Ara pour accueillir la Turquie lors de la 4e journée de sa campagne 2026/27 de Ligue A de l'UEFA Nations League, dans le groupe A1. Tout juste sortie d'un impressionnant match nul à l'extérieur face à la France, l'équipe de Roberto Mancini vise trois points devant son public afin de consolider sa position dans le haut du classement du groupe. Pour la Turquie de Vincenzo Montella, le déplacement à Bologne après une sortie difficile en Belgique représente une occasion cruciale de prendre sa revanche après le match aller de septembre.

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La forme récente des Azzurri : Bastoni arrache un point à Saint-Denis

L'Italie aborde la soirée de lundi avec une belle dynamique après avoir arraché un nul 1-1 contre la France au Stade de France lors de la 3e journée (2 octobre). Menée après un but de Michael Olise, la sélection italienne a égalisé grâce à une tête du défenseur Alessandro Bastoni à la 68e minute, pour prendre un point précieux à l'extérieur. Ajouté à sa victoire 4-1 contre la Turquie à Bursa lors de la 2e journée, ce résultat permet aux Azzurri de Mancini de rester pleinement dans la course aux deux premières places qualificatives pour les quarts de finale du groupe A1.

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Le revers de la Turquie : défaite à Liège

La Turquie se rend en Italie avec l'envie de rebondir après une défaite 3-0 à l'extérieur contre la Belgique au stade Maurice-Dufrasne lors de la 3e journée (2 octobre). Malgré 20 tentatives, l'équipe de Montella a cédé sur un doublé de Kevin De Bruyne et un but tardif de Romelu Lukaku. Après avoir encaissé quatre buts contre l'Italie en septembre, l'unité défensive turque composée de Merih Demiral et Abdülkerim Bardakcı sera sous une immense pression pour resserrer les boulons.

Explication à Bologne : équilibre au milieu contre créativité

Les précédentes confrontations entre ces deux nations ont produit des batailles tactiques prolifiques, notamment la victoire 4-1 de l'Italie à Bursa, où Davide Frattesi et Pio Esposito ont marqué. Le moteur du milieu de terrain italien, mené par Sandro Tonali, Nicolò Fagioli et Davide Frattesi, cherchera à dicter le rythme et à servir Moise Kean en attaque. De son côté, la Turquie comptera sur la créativité du talent du Real Madrid Arda Güler et sur le jeu sur les ailes de Barış Alper Yılmaz pour prendre la défense italienne en contre. Avec de précieux points du groupe A1 en jeu, le duel de lundi promet une rencontre internationale de haute intensité dès le coup d'envoi.

Compositions probables

Italie : Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Frattesi; Vergara, P. Esposito, Kean

Turquie : Cakir; Kabak, Demiral, Celik; Kadioglu, Ozcan, Yuksek, Elmali; Akgun, Akturkoglu; Gul

Infos d'équipe et effectifs

Roberto Mancini dévoile son groupe italien pour cette rencontre, avec des mises à jour sur les blessures et les suspensions qui seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi, à mesure que de nouvelles informations seront disponibles.

Vincenzo Montella dirige la Turquie pour ce déplacement à Bologne. Le camp turc a subi des contretemps sur blessure lors de son premier match de groupe contre la France, et d'autres mises à jour concernant l'équipe seront confirmées avant le coup d'envoi.

Forme

L'Italie a remporté trois de ses cinq derniers matches et en a perdu deux. Sa sortie la plus récente s'est soldée par une victoire 4-1 contre la Turquie en UEFA Nations League, après une défaite 2-0 contre la Belgique à Rome lors de la première journée de cette même compétition. Avant la Nations League, les Azzurri avaient enchaîné deux succès en amical contre la Grèce et le Luxembourg, à chaque fois sur le score de 1-0. L'Italie a marqué six buts et en a concédé sept sur ces cinq rencontres.

La Turquie a remporté un match et perdu trois de ses cinq dernières rencontres, avec un résultat supplémentaire à son actif. Sa sortie la plus récente s'est terminée par une défaite 1-4 contre l'Italie en Nations League, et elle s'est aussi inclinée 1-0 contre la France lors de son premier match de groupe. Une victoire 3-2 contre les États-Unis à la Coupe du monde constitue son résultat marquant le plus récent. La Turquie a marqué six buts et en a concédé huit sur ces cinq matches.

Confrontations directes

La rencontre la plus récente entre ces deux sélections a eu lieu le 28 septembre 2026, en UEFA Nations League A, avec une victoire 4-1 de l'Italie à Bursa. Sur les cinq dernières confrontations directes, l'Italie dispose d'un net avantage avec trois victoires et un match nul, tandis que la Turquie a remporté un succès, un 2-3 lors d'un match amical disputé à Sivas en mars 2022. Le résultat le plus net de cette série est intervenu à l'Euro 2020, quand l'Italie s'est imposée 3-0 à Rome.

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