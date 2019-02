Italie, Roberto Mancini tend une perche à Mario Balotelli : "Tout dépend de lui"

Le sélectionneur de l'Italie n'a pas fermé la porte à un retour de Mario Balotelli, en forme avec l'OM, en sélection nationale.

Arrivé cet hiver à l'Olympique de Marseille après une première partie de saison très compliquée sous les couleurs de l'OGC Nice, Mario Balotelli revit sur la Canebière. Titulaire à la pointe de l'attaque phocéenne, l'international italien a déjà inscrit deux buts en trois matches avec l'OM. En continuant à ce rythme, Mario Balotelli pourrait bel et bien retrouver la Squadra Azzurra, avec qui il n'a plus été appelé depuis septembre dernier.

"Mario Balotelli fait partie du groupe, son avenir avec les Azzuri dépend de lui, pas de moi ni des autres. S’il parvient à marquer lors de chaque match d’ici la fin du mois de mars, il se peut que l’appel vienne", avait indiqué le sélectionneur de l'Italie, il y a dix jours, lors d'un stage de préparation hivernale de la Squadra Azzurra, devant la presse. Mais l'ancien entraîneur des Citizens a été encore plus loin alors que sa prochaine liste approche à grands pas.

"Balotelli joue ses dernières cartes"

L'article continue ci-dessous

Dans une interview accordée au Corriere dello Sport ce vendredi, Roberto Mancini a une nouvelle fois mis Mario Balotelli devant ses responsabilités, n'excluant pas un retour de l'attaquant en sélection nationale : "On espère qu’il va continuer à beaucoup marquer, parce que tout dépend de lui. L'idéal serait d'avoir le Balotelli d'il y a dix ans, celui qui courait partout. Mais à 28 ans, il est encore en pleine possession de ses moyens".

"Je l’ai géré pendant de nombreuses années et cela ne me pose pas de problèmes. C’est à lui d’avoir la tête à l’endroit, comme il ne l’a jamais eue ces dernières années pour mériter d’être convoqué. Il doit bien jouer, marquer et faire attention à ne pas prendre de jaunes. (...) Il doit comprendre qu’il n’aura plus beaucoup d’autres occasions, il joue ses dernières cartes", a ajouté l'ancien entraîneur de Mario Balotelli à Manchester City.

Du haut de ses 28 ans, Mario Balotelli est à un tournant de sa carrière internationale. Auteur de quatorze buts en trente-six sélections avec la Squadra Azzurra, l'attaquant né à Palerme n'a jamais réussi à s'imposer sur le long terme en sélection nationale, la faute à des blessures récurrentes et à son instabilité en club, en dépit des promesses affichées lorsqu'il joue avec l'Italie et notamment lors de l'Euro 2012, l'apogée de sa carrière avec son pays.