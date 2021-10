Italie : Roberto Mancini retient du positif de ce Final Four

Si l'Italie n'a pas atteint la finale de la Ligue des Nations, elle a su assurer sa 3ème place contre la Belgique (2-1) et proposer un jeu séduisant.

Respectivement battus par l'Espagne (2-1) et la France (3-2) dans le dernier carré, Italiens et Belges s'affrontaient à Turin, ce dimanche, dans le match pour la troisième place de la Ligue des Nations. Dans cette "petite finale", et si sa longue série d'invincibilité était tombée face à l'Espagne, l'Italie a su réagir rapidement en prenant le meilleur sur une équipe de Belgique malheureuse (2-1), à l'image des trois montants trouvés durant la rencontre. La Nazionale termine donc 3ème de la Ligue des Nations 2021.

En conférence de presse d'après-match, Roberto Mancini, le sélectionneur de l'Italie, a préféré retenir du positif de ce Final Four, certes terminé à une place inférieure à celle initialement souhaitée mais porteur d'espoir pour la suite. "Le bilan de cette Ligue des nations ? Ça a été deux bons matches, y compris celui perdu contre l'Espagne (1-2), à dix contre onze ce n'était pas simple. Aujourd'hui (dimanche), on a encore fait une belle prestation, avec d'autres joueurs", s'est félicité le technicien transalpin.

"L'équipe a joué tout aussi bien malgré les changements"

S'il avait procédé à de nombreux changements, les joueurs finalement alignés ont su répondre présent pour venir à bout de la Belgique. L'une des satisfactions de la soirée pour le boss de la Squadra Azzurra. "L'équipe a joué tout aussi bien malgré les changements. Belotti et Immobile, par leur expérience et leur connaissance de l'équipe, ont manqué en attaque dans ces deux matches. Mais on a pu essayer des solutions alternatives. Aujourd'hui, on a vu Raspadori, qui a un grand avenir", a-t-il souligné.





Au-delà des résultats, l'ancien entraîneur de Manchester City accorde une attention particulière au contenu proposé par son équipe. En ce sens, il se satisfait grandement du visage affiché par ses joueurs durant cette trêve internationale. "Le plus important, c'est que l'équipe continue de bien jouer, et quand on joue bien, les buts finissent toujours par arriver. Il y a beaucoup de jeunes joueurs, qui ont besoin de faire ce type de matches. C'était par exemple important de voir Manuel Locatelli dans ce rôle de meneur, pour les fois où on ne pourra pas compter sur Jorginho", a enfin confié Roberto Mancini. Ce dimanche soir (21h00), la France affronte l'Espagne en finale, à San Siro.