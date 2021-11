Italie - Roberto Mancini reste optimiste : "L'Italie va gagner la Coupe du Monde"

Roberto Mancini estime que l'Italie peut encore remporter la Coupe du monde 2022 malgré son échec à terminer à la première place de son groupe de qualification et à se qualifier directement pour le mondial au Qatar. Les Azzurri ont terminé deuxième du groupe C après avoir fait match nul 0-0 avec l'Irlande du Nord lors du dernier match de la campagne lundi.



Eliminatoires du Mondial : La Suisse coiffe l’Italie sur le fil

L'Italie devra passer par les barrages pour se qualifier pour le tournoi au Qatar l'année prochaine, mais Roberto Mancini pense qu'elle ne doit pas être écartée des candidats à la couronne mondiale. "Nous ne pouvons rien y faire maintenant, nous avons ce match en mars et nous allons essayer de donner le meilleur de nous-mêmes", a déclaré Mancini à la RAI Sport, en faisant référence aux play-offs.



"En ce moment, nous avons du mal à marquer des buts, malgré la domination de la possession et de l'initiative. L'Irlande du Nord a mis tout le monde en défense et nous avons du mal à faire tomber ce genre d'équipe. C'est dommage, car nous aurions dû fermer le groupe bien avant d'en arriver là. Nous devons juste retrouver ce qui nous caractérisait jusqu'à aujourd'hui. Nous avons eu deux penalties manqués dans les matchs décisifs, cela montre que nous avions les chances de gagner", a ajouté le sélectionneur de l'Italie.

"Maintenant, nous nous préparons pour le mois de mars et nous abordons les play-offs avec confiance. Nous allons décrocher notre place pour la Coupe du monde en mars et, si possible, remporter le tournoi également", a conclu Roberto Mancini. L'Italie entrera dans les barrages de la Coupe du monde de la zone européenne à la fin du mois de mars pour déterminer son sort.



Italie : La mise en garde de Leonardo Bonucci



La compétition réunira 10 deuxièmes de groupe rejoints par les deux meilleurs vainqueurs de groupe de la Ligue des Nations 2020-21 qui ne se sont pas déjà qualifiés directement pour la Coupe du monde 2022 ou qui ne sont pas déjà qualifiés pour les barrages en tant que deuxièmes de groupe. Trois nations survivront aux barrages sur les 12 équipes en lice pour décrocher un billet pour la compétition ayant lieu au Qatar.



L'Italie a remporté l'Euro 2020 il y a un peu moins de quatre mois, ce qui lui a permis de se racheter définitivement de son échec à la Coupe du monde 2018, mais ses faux pas en qualifications cet automne ont tempéré l'humeur de l'équipe de Roberto Mancini. L'attaque de la Squadra Azzurra a perdu son identité estivale : après avoir marqué près de deux buts par match lors de l'Euro, elle a été réduite au silence lors des qualifications, à l'exception d'une victoire 5-0 sur la Lituanie.

Ils risquent maintenant de connaître le même sort que 2018 s'ils échouent en barrage, et un tel échec représenterait la première fois qu'ils ne parviennent pas à atteindre une qualification pour la Coupe du monde deux fois consécutive.