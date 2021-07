Italie, Roberto Mancini : "On n'a encore rien gagné encore"

Fier de ses joueurs après le succès contre l'Espagne, le sélectionneur italien est déjà tourné vers la finale de l'Euro 2020.

Cinquante-trois ans après son dernier et seul succès à l'Euro, l'Italie aura une occasion en or dimanche de décrocher le deuxième championnat d'Europe de son histoire à Wembley, dans le temple du football, face au vainqueur de la deuxième demi-finale entre le Danemark et l'Angleterre. En effet, la Squadra Azzurra a assuré son billet pour la finale de la compétition après un succès aux tirs au but contre l'Espagne ce mardi soir.

En conférence de presse, Roberto Mancini n'a pas caché sa joie et son soulagement après la qualification des siens en finale de l'Euro 2020 : "Je suis très heureux d’offrir cette joie et cette nuit à tous les Italiens. Nous avons encore un match à gagner. On savait que ce serait dur face à une équipe comme l’Espagne. On a quelques opportunités, peut-être pas autant que l’on aurait aimé mais on a fini par l’emporter".

"Nous sommes très heureux et très fiers des joueurs. Ce qu’ils ont réussi est incroyable. Désormais, nous devons nous reposer. C’était le 6e match, nous sommes allés au bout de la fatigue. Les organismes ont beaucoup souffert. Quand on joue un tournoi comme l’Euro, on sait que ce sera dur, surtout en demi-finale. Mes joueurs ont gagné leur crédit ces trois dernières années. Mais on n’a encore rien gagné. On doit attendre", a ajouté l'ancien entraîneur de Manchester City.

"C'était ouvert entre deux belles équipes"

Le sélectionneur de la Squadra Azzurra a rendu hommage à son adversaire du soir : "On voulait jouer notre jeu mais l’Espagne était meilleure dans la possession, en pressant très haut. Nous étions aussi fatigués mais l’Espagne a réalisé un super match. Il faut la féliciter, c’est une équipe vraiment top. Avons-nous préparé les tirs au but ? On s’exerce quand on peut. Mais on ne s’entraîne pas aux penaltys, ça n’est pas possible car cela n’a rien à voir avec ce qui se passe en vrai. On a un super gardien et ça nous a bien aidés".

Au micro de la Rai, en interview d'après match, Roberto Mancini s'est expliqué sur la victoire à "l'italienne" de ses hommes face à une Espagne dominatrice : "Les équipes de foot attaquent et défendent. Cela n'existe pas les équipes qui ne font qu'attaquer. On a eu les occasions pour marquer d'autres buts. C'était ouvert entre deux belles équipes. Toutes les équipes doivent défendre, pas seulement les équipes italiennes".

"Cela a été un match très dur. L'Espagne est une très grande équipe, qui a très bien joué. On a fait un bon match, pas tout à fait comme d'habitude... On savait qu'on souffrirait dans un tel match. Ils nous ont mis en difficulté. Ce sont des maîtres dans le maitrise du ballon" Le mérite, c'est d'abord celui des joueurs qui y ont cru depuis trois ans, mais ce n'est pas fini, on doit récupérer les forces abandonnées ce soir", a conclu le sélectionneur italien.