Italie - Quand Mbappé chambre Verratti, qui apprécie le clin d'oeil

Marco Verratti est revenu sur son but inscrit lors de la démonstration de l'Italie face au Liechtenstein (6-0), ce mardi soir.

Marco Verratti n'est pas coutumier du fait, c'est peu de le dire, à tel point que même son coéquipier au Kylian Mbappé n'a pas hésité à l'interpeller sur Twitter.

Marco qui tire...et qui marque ? 😳🤩 — Kylian Mbappé (@KMbappe) 26 mars 2019

En s'offrant un petit slalom dans la surface adverse avant de déclencher une frappe enroulée dans le petit filet, Marco Verratti a enfin alimenté son compteur but - son deuxième au total en sélection. Ravi, le milieu du PSG a aussi réagi au petit clin d'oeil de son compère français.

"C'était un beau but. Kylian est comme ça, je l'aime pour ça, c'est un garçon très sympa. Je suis content pour le but mais le plus important était de faire un bon match même si ce n'était pas une équipe très dangereuse", a-t-il expliqué dans des propos accordés à La Chaîne L'Equipe.

Marco Verratti s'est également dit satisfait du bon démarrage de l' dans sa campagne de qualifications, avec deux victoires en deux matches.

"On a fait deux victoires, c'est le plus important. C'était notre objectif. On a passé une année difficile à regarder la à la maison, il faut faire plus. Le coach a compris comment nous faire jouer tous ensemble. On a bien commencé, les deux victoires sont importantes".