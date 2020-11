Italie-Pologne (2-0) - L'Italie domine la Pologne et prend la tête

Dominatrice, l'Italie a pris le meilleur sur la Pologne ce dimanche (2-0). La Nazionale récupère ainsi la tête de son groupe de Ligue des Nations.

Changement de physionomie en tête du groupe 1 de Ligue des Nations. En tête avant cette journée, la se retrouve en troisième position, devancée désormais par les , mais surtout son adversaire du soir, l' .

Une Squadra Azzura qui mérite son succès du soir, dessiné grâce à sa main-mise sur le jeu en première période, mise en lumière dès les premières minutes sur une frappe dangereuse de Bernardeschi, bien repoussée par Szczesny.

Insigne pense ensuite ouvrir le score, mais sur l'action Belotti gêne le portier de la et l'empêche de potentiellement intervenir. Probème : le buteur du est hors-jeu et le but est donc logiquement refusé.

Ce n'est que partie remis puisque le même Belotti obtient ensuite un penalty après avoir été ceinturé par Krychowiak. C'est donc Jorginho qui se charge de matérialiser au tableau d'affichage la domination de la Nazionale (1-0, 27e), qui rentre donc aux vestiaires avec ce petit but d'avance.

Dans le sillage d'un triple changement opéré par Jerzy Brzeczek, les Polonais sont mieux en seconde période, mais peinent toujours autant à trouver Robert Lewandowski, beaucoup trop seul devant.

C'est même l'Italie qui continue de se procurer les plus belles opportunités, notamment sur une frappe vicieuse d'Insigne vers le second poteau à l'heure de jeu, mais Szczesny est une nouvelle fois vigilant.

Pour deux tacles en retard sur Belotti sanctionnés de deux avertissements, l'entrant Goralski laisse ses coéquipiers à dix pour le dernier quart d'heure, et le peu de pression sur les épaules italiennes disparaît. Il faut même un superbe retour de la défense polonaise pour priver Emerson du 2-0.

Un deuxième but devenu presque inéluctable et finalement inscrit par Berardi à la suite d'un très bon service dans l'espace d'Insigne (2-0, 83e). Voilà les Transalpins seuls premiers du groupe et en position de force, avant de se déplacer chez la lanterne rouge, la Bosnie. Ce sera mercredi.