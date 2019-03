Italie - Moise Kean : "Une incitation supplémentaire à continuer à travailler"

Victorieuse de la Finlande (2-0) samedi soir, l'Italie a parfaitement débuté sa campagne de qualifications, même si le contenu est encore perfectible.

Non qualifiée pour la dernière Coupe du Monde disputée en et remportée par l'Equipe de , l' est une sélection en pleine reconstruction. Pour retrouver son lustre d'antan, la Squadra Azzurra a fait appel à Roberto Mancini, chargé d'intégrer au mieux la nouvelle génération et ainsi tourner la page des précédentes, ayant vraisemblablement déjà donné le maximum pour leurs couleurs. Une mission délicate, qui commence peu à peu à prendre forme.

En effet, l'Italie est par exemple venue à bout de la Finlande (2-0) en qualifications de l' ce samedi soir. Une victoire, pas de but encaissé qui plus est, de quoi lancer au mieux une campagne de qualifications jamais facile à gérer. Et l'Italie le sait probablement mieux que personne, ayant échoué à décrocher son billet pour la dernière Coupe du Monde, s'inclinant en barrages face à une formation suédoise plus déterminée et organisée.

"Une incitation supplémentaire à continuer à travailler"

Si tout n'a pas été parfait pour les Transalpins, les motifs de satisfaction sur lesquels s'appuyer ne manquent pas après une victoire. Le premier but en sélection du jeune attaquant de la Turin Moise Kean, était d'ailleurs l'un d'entre eux, comme en témoignent les mots de son sélectionneur après la rencontre.

"Ce n'était pas un match facile. La Finlande a cherché à contrecarrer nos plans. Nous étions un peu tendus au début du match, mais l'équipe était beaucoup mieux en deuxième période. Nous voulions marquer des buts. Kean a une énorme marge de progression, il a les cartes en main. Immobile doit rester calme et ne pas être obsédé par l'idée de vouloir marquer car les buts vont venir naturellement. Il y a énormément de qualité parmi nos jeunes joueurs", a confié Roberto Mancini.

"Faire partie de l'histoire azzurri est une incitation supplémentaire à continuer à travailler. De nombreux objectifs m'attendent et mon but est de les atteindre. Je voulais montrer à Mancini que je méritais cette chance", a pour sa part déclaré le principal intéressé, voué à un avenir radieux en club comme en sélection.