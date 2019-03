Italie - Marco Verratti : "Le coach a compris comment nous faire jouer tous ensemble"

À l'issue du large succès 6-0 contre le Liechtenstein, le milieu du PSG, buteur lors de ce match, en a profité pour saluer le travail de Mancini.

Après plus d'un an et demi de galères et une absence remarquée à la dernière en l'été dernier, l' sort petit à petit la tête de l'eau avec à sa tête Roberto Mancini. Pour débuter dans les éliminatoires de l' , la Nazionale a débuté par deux rencontres à domicile largement à sa portée et cela a porté ses fruits avec deux succès ontre la Finlande (2-0) et le Liechtenstein (6-0).

Face à cette modeste sélection justement, Marco Verratti s'est illustré. Auteur du deuxième bute de son équipe, le milieu de terrain parisien a également provoqué deux penaltys et s'est fait plaisir, lui qui n'a pas souvent l'habitude de tenter sa chance.

"Je suis content pour le but mais le plus important était de faire un bon match même si ce n'était pas une équipe très dangereuse." Au micro de l'Équipe, l'ancien joueur de Pescara a commenté de manière brève son but, alors que Kylian Mbappé n'a pas hésité à le chambrer mardi soir.

L'international italien était ravi de ces rendez-vous européens négociés parfaitement par son équipe. "On a fait deux victoires, c'est le plus important, a ajouté le Parisien. C'était notre objectif. On a passé une année difficile à regarder la Coupe du monde à la maison, il faut faire plus. Le coach a compris comment nous faire jouer tous ensemble. On a bien commencé, les deux victoires sont importantes."