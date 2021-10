Italie - Manuel Locatelli : "Rien n'a été fait contre le racisme"

Face aux médias, le milieu de terrain de l'Italie et de la Juventus a poussé un énorme coup de gueule, reprochant un manque d'actions concrètes.

Dimanche dernier, la rencontre de Serie A entre la Fiorentina et Naples a été marquée et donc gachée par des insultes racistes, proférées par les supporters de la Viola envers Kalidou Koulibaly et deux autres joueurs napolitains : Victor Osimhen et Franck Zambo Anguissa. Soucieuse de lutter contre ce terrible fléau qu'est le racisme, la Fédération italienne a depuis annoncé qu'elle avait ouvert une enquête, "après avoir pris connaissance des rapports de ses propres inspecteurs et entendu Kalidou Koulibaly".

Un discours de façade qui ne convient plus à Manuel Locatelli, milieu de terrain italien de la Juventus Turin. Présent en conférence de presse avec sa sélection, l'international transalpin a poussé un énorme coup de gueule, reprochant aux autorités compétentes le manque d'actions concrètes pour lutter contre le racisme dans les stades.

"Tous fatigués de ce racisme qui est une folie"

"Je pense que le racisme dans le football est un sujet tellement délicat qu'il faut vraiment s'en occuper sans attendre. Cela fait trop de temps que l'on parle du racisme et pour l'instant rien n'a jamais été fait. Nous, joueurs, nous devons prendre position, les instances doivent prendre position, il faut condamner les gestes racistes parce que c'est fou de voir qu'il y a encore des personnes qui apportent du racisme dans le football", s'est d'abord impatienté l'ancien joueur de Sassuolo, qui attend des mesures fortes.

"Elles ne devraient plus entrer dans les stades. Il faut prendre des décisions drastiques et fortes. On est tous fatigués de ce racisme qui est une folie", a ensuite insisté le joueur de la Squadra Azzurra. Comme lui, ils sont plusieurs à faire part de leur mécontentement ces derniers jours. Reste à savoir si les cris du coeur des principaux acteurs du football italien finiront par être entendus, alors qu'on assiste malheureusement en Europe à une dangereuse multiplications des actes racistes et discriminatoires...