Italie : Mancini vole à la rescousse de Jorginho après son pénalty manqué

Le sélectionneur de l'Italie, Roberto Mancini, a défendu Jorginho après que le milieu de terrain ait manqué un penalty dans les arrêts de jeu contre la Suisse lors des qualifications pour la Coupe du monde, vendredi soir. Un but aurait probablement assuré la victoire des Azzurri, qui ont dû se contenter d'un match nul 1-1.

Ce match nul les place à égalité avec la Suisse dans le groupe C, à un match de la fin. Roberto Mancini a déclaré que Jorginho "avait envie de tirer et c'est bien qu'il l'ait fait", car le joueur de Chelsea est considéré comme l'un des meilleurs tireurs de penalty de son pays et même de la planète entière, très adroit dans cet exercice.

"Nous l'aiderons à passer ce moment"

"Nous avons raté un penalty à l'aller et un au retour, ce sont des choses qui arrivent", a déclaré Mancini dans son interview d'après-match avec la RAI Sport. "Jorginho avait envie de le frapper et c'est bien qu'il l'ait fait. Il est l'un des [meilleurs] tireurs de penalty de l'équipe. En première mi-temps, nous avons souffert et lutté. Ensuite, nous sommes bien sortis mais nous avons manqué le but de la victoire", a regretté le technicien transalpin après le match, rejoint par son latéral Giovanni Di Lorenzo.

"Jorginho est un grand champion et notre tireur de penalty, nous l'aiderons à passer ce moment", a pour sa part déclaré le défenseur. Jorginho a déjà manqué un penalty lors de la finale de l'Euro 2020 contre l'Angleterre, bien que les Azzurri aient remporté la séance de tirs au but, mais également en septembre contre la même équipe suisse. Pour l'Italie, ce résultat signifie qu'elle devra battre l'Irlande du Nord pour finir en tête de son groupe et obtenir une qualification automatique pour la Coupe du monde 2022.