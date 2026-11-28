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Roberto Mancini formule un vœu après avoir fêté ses 62 ans hier.

Le sélectionneur de l’Italie a déclaré dans un entretien au Corriere dello Sport : « J’ai dit que je gagnerais la Coupe du monde comme j’avais dit que nous gagnerions l’Euro ? On ne peut pas chercher à remporter quelque chose si l’on n’y croit pas jusqu’au bout. Quand nous avons construit cette première équipe d’Italie, personne ne croyait en nous. Nous étions septièmes ou huitièmes en Europe. On disait que Verratti et Jorginho ne pourraient pas jouer ensemble, et ils ont formé un milieu de terrain fantastique. Nous sommes restés quatre ans sans perdre un match. Nous avons donc bâti une équipe, nous avons bien joué, très bien même. Maintenant, nous devons récidiver. »

Mancini revient ensuite sur sa rupture avec la sélection en août 2023 pour accepter l’offre lucrative de l’Arabie saoudite : « À l’origine de tout cela, il y a eu un manque de communication entre le président Gravina et moi. Depuis quelques mois, j’avais le sentiment qu’il avait l’intention de me remplacer à la première difficulté. Nous parlions du staff depuis des mois et je laissais passer, je faisais comme si de rien n’était. Pendant ce temps, les semaines passaient et les problèmes restaient sans solution. Nous avons repris la discussion après la Ligue des nations aux Pays-Bas, sans parvenir à une conclusion. Puis il y a eu un mois de silence. »

« C’est ainsi que j’ai commencé à discuter avec les Saoudiens, qui m’avaient approché bien avant. Un ami m’avait appelé des mois plus tôt pour m’en parler, en me proposant une solution de ce genre, et je l’avais même envisagée. J’ai eu tort de ne pas démissionner après la Ligue des nations, mais, sincèrement, je ne voulais pas partir. J’aurais voulu rester, je n’avais pas l’intention de partir, mais parfois, certaines choses arrivent. Je pense avoir commis une erreur, surtout dans mon appréciation de certains aspects qu’il fallait régler. Si nous l’avions fait, il ne se serait probablement rien passé. J’aurais dû prendre un avion, aller à Rome et m’expliquer avec le président. »

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« Quand ai-je compris que j’avais fait une grosse connerie ? Tout de suite, mais je ne pouvais plus revenir en arrière. L’Arabie saoudite s’est révélée être une aventure extrêmement compliquée. Si Luca Vialli avait été là, nous aurions parlé et nous aurions ainsi réglé beaucoup de choses. »

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« Après le départ de Spalletti, ai-je demandé à Gravina de me reprendre ? Je n’avais pas aimé la façon dont cela s’était terminé. Beaucoup de mes collègues n’ont pas apprécié le choix de Malagò ? Ce n’est que de la jalousie, ces choses arrivent tous les jours dans les clubs : licenciements, démissions, retours. J’ai reconnu mon erreur sans chercher de circonstances atténuantes ni d’excuses. J’ai tenté de m’expliquer et je me suis excusé à plusieurs reprises. »

« Cette année, suis-je revenu à la tête de l’Italie grâce à ce qui est arrivé avec Pirlo ? La première fois aussi, cela s’est passé ainsi : je n’étais pas le sélectionneur pressenti, c’était Carlo Ancelotti. Ils se sont tournés vers moi quand il a fait un autre choix. Suis-je un homme chanceux ? Il faut un peu de chance de temps en temps. »

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« J’ai été contraint de convoquer des jeunes qui n’avaient pas encore joué en Serie A, puisque la proportion d’Italiens y est tombée à 30 %. Un pourcentage embarrassant. Je ne peux rien faire d’autre que chercher de jeunes joueurs prometteurs, capables de progresser. Et je dois prendre des risques en les faisant jouer dans des matches importants. Il y a des jeunes qui ont d’immenses qualités ; pour les exprimer, ils ont besoin de temps et d’expérience. Pour moi, l’aspect technique compte : c’est ce qui m’intéresse quand je choisis un joueur. Ensuite seulement, j’essaie de comprendre à quel poste il peut être le plus performant, mais seul le terrain peut me donner cette réponse. »

« Les clubs ne s’intéressent pas du tout à la sélection, qui doit trouver des solutions toute seule. Il est inutile de nous plaindre d’une situation qui s’est installée il y a au moins 20 ans. Nous devons simplement trouver des joueurs et leur donner de l’expérience, quitte à risquer de perdre quelques matches. Expliquez-moi pourquoi les propriétaires étrangers devraient s’intéresser à notre sélection. »

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« La dernière défaite en Belgique ? Elle nous a fait mal. Au départ, nous aurions signé pour un tel parcours, mais quand on arrive jusque-là, on espère toujours aller plus loin. Contre la Belgique, nous avons perdu à juste titre. J’ai revu le 4-1 pour comprendre les raisons d’une telle défaite. Pendant 45 minutes, ils n’ont rien fait de plus que nous. Deux ou trois épisodes ont changé le match. Nous avons manqué un peu de rigueur dans certaines situations défensives. Je crois que les deux matches contre la Belgique se révéleront plus importants et plus formateurs que les deux contre la France. »

« Quel joueur n’a pas confirmé, celui sur lequel j’aurais parié mais qui a déçu ? Sans remonter trop loin, je pense que Zaniolo possède un potentiel important. Quand je l’ai appelé en sélection, au premier entraînement, il ressemblait à un enfant qui jouait avec des adultes ; au troisième, à un adulte qui jouait avec des adultes. Aujourd’hui, avec ses qualités physiques et techniques, il devrait être une star du football italien. Après le dernier épisode, est-ce que je considère que son aventure en sélection est terminée ? Non, j’appelle ceux qui jouent bien au moment des convocations, ceux qui peuvent apporter quelque chose à l’équipe. Et avec moi, Nico s’est toujours comporté correctement, indépendamment des problèmes personnels qu’il a eus. J’espère qu’il fera tout son possible pour revenir. J’aime les joueurs atypiques parce que ce sont eux qui font la différence. Nous pouvons travailler tous les principes et toutes les tactiques que nous voulons et que nous connaissons, mais certains matches sont décidés par ceux qui savent jouer, c’est comme ça. On ne peut pas penser dominer à chaque fois, il faut aussi savoir souffrir. Et si l’on a un joueur qui possède quelque chose en plus, il peut décider du match sur une action. »

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« Qui remportera le titre de Serie A ? Je pense que ce sera la Roma. Les supporters de la Lazio seront contents ? Je crois que l’Inter est la meilleure équipe. J’avais beaucoup confiance en Naples au départ, mais le club a eu trop de blessés. Sur la Lazio, je peux dire ceci : ne misez pas sur son effondrement. »