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Roberto Mancini formule un vœu pour ses 62 ans, fêtés hier.

Le sélectionneur de l’Italie a déclaré dans un entretien au Corriere dello Sport : « J’ai dit que nous gagnerions la Coupe du monde, comme j’avais dit que nous gagnerions l’Euro ? On ne peut pas chercher à conquérir quelque chose sans y croire jusqu’au bout. Quand nous avons construit cette première équipe d’Italie, personne ne croyait en nous. Nous étions la septième ou la huitième équipe d’Europe. On disait que Verratti et Jorginho ne pourraient pas jouer ensemble et ils ont formé un milieu de terrain fantastique. Nous sommes restés quatre ans sans perdre un match. Nous avons donc construit une équipe, nous avons bien joué, même très bien, et maintenant nous devons rééditer cela. »

Mancini revient ensuite sur sa rupture avec la sélection en août 2023, lorsqu’il a accepté la proposition financièrement avantageuse de l’Arabie saoudite : « À la base de tout cela, il y a eu un manque de communication entre le président Gravina et moi. Depuis quelques mois, je pensais qu’il avait l’intention de me remplacer à la première difficulté. Nous parlions du staff depuis des mois et je laissais tomber, je faisais comme si de rien n’était. Pendant ce temps, les semaines passaient et les problèmes restaient sans solution. Nous en avons reparlé après la Ligue des nations aux Pays-Bas sans parvenir à une conclusion, puis il y a eu un mois de silence. »

« C’est alors que j’ai commencé à discuter avec les Saoudiens, qui m’avaient approché bien avant. Un ami m’avait appelé plusieurs mois plus tôt pour m’en parler et me proposer une solution de ce genre. Je l’avais même envisagée. J’ai eu tort de ne pas démissionner après la Ligue des nations, mais, sincèrement, je ne voulais pas partir. J’aurais voulu rester, je n’avais pas l’intention de m’en aller, mais il arrive parfois des choses. Je pense avoir commis une erreur, surtout dans ma façon d’apprécier certains points dont il aurait fallu discuter. Si nous l’avions fait, il ne se serait probablement rien passé. J’aurais dû prendre un avion, aller à Rome et m’expliquer avec le président. »

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« Quand ai-je compris que j’avais fait une grosse connerie ? Tout de suite, mais je ne pouvais plus revenir en arrière. L’Arabie saoudite s’est révélée être une aventure extrêmement compliquée. Si Luca Vialli avait été là, nous aurions discuté et nous aurions donc réglé beaucoup de choses. »

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« Après le départ de Spalletti, ai-je demandé à Gravina de me faire revenir ? Je n’avais pas aimé la façon dont les choses s’étaient terminées. Plusieurs de mes collègues n’ont pas apprécié le choix de Malagò ? C’est de la pure jalousie. Ces choses-là arrivent tous les jours dans les clubs : licenciements, démissions, retours. J’ai reconnu mon erreur sans chercher de circonstances atténuantes ni d’excuses. J’ai essayé de m’expliquer et j’ai présenté mes excuses à plusieurs reprises. »

« Cette année, je suis revenu à la tête de l’Italie grâce au cas Pirlo ? La première fois aussi, c’était comme ça. Je n’étais pas le sélectionneur désigné, c’était Carlo Ancelotti. Ils se sont tournés vers moi quand il a fait un autre choix. Suis-je un homme chanceux ? Il faut un peu de chance de temps en temps. »

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« J’ai été contraint de convoquer des jeunes qui n’avaient pas encore joué en Serie A, puisque la proportion d’Italiens y est tombée à 30 %. Un pourcentage embarrassant. Je ne peux rien faire d’autre que chercher des jeunes capables de progresser. Et je dois prendre des risques en les faisant jouer dans des matches importants. Certains jeunes ont d’immenses qualités, mais ils ont besoin de temps et d’expérience pour les exprimer. Pour moi, c’est l’aspect technique qui compte, c’est ce qui m’intéresse quand je choisis un joueur. Ensuite, je cherche à comprendre à quel poste il peut être le plus performant, mais seul le terrain peut me donner cette réponse. »

« Les clubs ne s’intéressent pas du tout à la sélection, qui doit trouver seule des solutions. Cela ne sert à rien de nous plaindre d’une situation qui s’est installée depuis au moins 20 ans. Nous devons simplement trouver des joueurs et leur faire acquérir de l’expérience, quitte à risquer de perdre quelques matches. Expliquez-moi pourquoi les propriétaires étrangers devraient s’intéresser à notre sélection. »

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« La dernière défaite en Belgique ? Nous l’avons mal vécue. Au départ, nous aurions signé pour un tel parcours, mais, quand on arrive jusque-là, on espère toujours aller plus loin. Contre la Belgique, nous avons perdu à juste titre. J’ai revu le 4-1 pour comprendre les raisons d’une telle défaite. Pendant 45 minutes, ils n’ont rien fait de plus que nous. Deux ou trois épisodes ont changé le match. Nous avons fait preuve d’un peu de légèreté dans certaines situations défensives. Je crois que les deux matches contre la Belgique se révéleront plus importants et plus formateurs que les deux contre la France. »

« Quel est le joueur qui n’a pas confirmé, celui sur lequel j’aurais parié et qui m’a déçu ? Sans remonter trop loin, je pense que Zaniolo a un potentiel important. Quand je l’ai appelé en sélection, au premier entraînement, il ressemblait à un enfant qui jouait avec des adultes. Au troisième, il était un adulte qui jouait avec des adultes. Aujourd’hui, avec ses qualités physiques et techniques, il devrait être une star du football italien. Après le dernier incident, est-ce que je considère son aventure en sélection terminée ? Non. Je convoque ceux qui jouent bien au moment où je compose ma liste, ceux qui peuvent apporter quelque chose à l’équipe. Et avec moi, Nico s’est toujours bien comporté, indépendamment des problèmes personnels qu’il a eus. J’espère qu’il fera tout son possible pour revenir. J’aime les joueurs atypiques parce que ce sont eux qui font la différence. Nous pouvons travailler tous les principes et toutes les tactiques que nous voulons et que nous connaissons, mais, au bout du compte, certains matches sont gagnés par ceux qui savent jouer. On n’y peut rien. On ne peut pas penser dominer à chaque fois, il faut aussi savoir souffrir. Et si on a un joueur qui possède quelque chose en plus, il peut décider du match sur une action. »

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« Qui remportera le titre de Serie A ? Je pense que ce sera la Roma. Les supporters de la Lazio seront contents ? Je crois que l’Inter est la meilleure équipe. J’avais beaucoup confiance en Naples au début, mais le club a eu trop de blessés. Quant à la Lazio, je peux dire ceci : ne pariez pas sur son effondrement. »