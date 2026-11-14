Italie, Mancini : « Calafiori reste à évaluer, faire jouer Dimarco ailier est une idée que j’avais depuis longtemps. Nous ne jouons pas pour le match nul, ce n’est pas dans notre mentalité. J’étais déjà optimiste après la défaite à l’aller »

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L’Italie joue sa qualification pour la phase finale de la Ligue des nations 2026-2027 en déplacement en Belgique, avec deux résultats sur trois qui lui sont favorables. Roberto Mancini a souligné en conférence de presse sa fierté d’avoir cette chance.

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Deux résultats sur trois lui suffiraient, mais l’Italie n’en veut qu’un : la victoire. L’Italie de Roberto Mancini jouera demain contre la Belgique, à partir de 20 h 45 au stade Roi Baudouin de Bruxelles, ses chances de qualification pour la phase finale de la Ligue des nations 2026/2027.

Grâce à sa victoire contre la France, l’Italie a pris la tête du groupe 1 de la Ligue A et conservé un point d’avance sur la Belgique. Cet avantage lui permettrait de se qualifier même en cas de match nul, quel que soit le résultat des Français.

La Belgique est toutefois l’équipe qui avait infligé une lourde défaite à l’Italie lors du match aller. C’est pourquoi Mancini, en présentant la rencontre aujourd’hui sur Sky et en conférence de presse, a appelé au calme malgré la fierté que lui inspire cette occasion.



FIERTÉ : « Être ici et jouer notre qualification dans ce groupe est une source de fierté au vu de ce que les joueurs ont accompli jusqu’à présent. Ce ne sera pas simple, la Belgique est une excellente sélection ».

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LA DÉFAITE À L’ALLER : « J’étais assez positif même après la défaite à l’aller : selon moi, l’équipe avait montré un autre visage en seconde période, même si, dans l’ensemble, la Belgique méritait peut-être de gagner. »

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LA BELGIQUE, COMME LA FRANCE : « Nous jouerons notre match comme nous l’avons toujours fait. Je pense que la Belgique est une équipe composée de joueurs rapides et techniquement doués, elle ne diffère pas beaucoup de la France. »



LES INCERTITUDES SUR LA COMPOSITION : « Des doutes avant la dernière séance d’entraînement ? Nous verrons demain matin. Aujourd’hui, les joueurs ont effectué une séance de récupération et nous évaluerons leur état demain. Nous pensions pouvoir récupérer Cambiaghi, nous avons essayé ce matin, mais il avait mal. Nous effectuerons certainement deux changements (Cambiaghi et Frattesi), mais nous devons voir qui a besoin de repos. »



CALAFIORI ET DIMARCO À L’AILE : Oui, nous devrons évaluer cela demain. Pour Dimarco, c’est une option à laquelle nous pensons depuis un moment. Nous déciderons demain : il faut voir les choses en fonction du match, mais aussi pendant celui-ci.



ATTENTION À LA BELGIQUE : « Un match dangereux ? Certainement, parce que c’est le dernier. Nous partons avec un léger avantage, mais cela ne veut pas dire que nous devons nous en contenter. Ce sera un beau match contre une équipe qui n’a été éliminée par l’Espagne qu’à la dernière minute lors de la Coupe du monde. »