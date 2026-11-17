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Des hauts et des bas : du 3-1 contre la France au 4-1 en Belgique, la nouvelle Italie de Roberto Mancini envoie des signaux contradictoires.

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À chaque fois, le sélectionneur de l’Italie a aligné la charnière centrale formée par Giorgo Scalvini et Alessandro Bastoni, convaincante à San Siro mais décevante au stade Roi Baudouin de Bruxelles.

Où, à vrai dire, le milieu de terrain ne les a pas suffisamment protégés. Au départ, Mancini avait tenté de densifier l’entrejeu avec Fagioli et Pisilli, tous deux remplacés à la mi-temps.

Puis, en seconde période, le sélectionneur italien a décidé de jouer le tout pour le tout : le score était alors de 3-1 et, pour atteindre l’objectif d’une qualification en quarts de finale de la Ligue des nations, il fallait au moins arracher le nul.

Mancini a donc réorganisé l’Italie dans un système plus offensif : un 3-4-3 avec les entrées de Federico Dimarco, Marco Palestra et Alphadjo Cisse, mais ce choix n’a pas porté ses fruits.

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Au contraire, il a exposé l’Italie aux contre-attaques fulgurantes de la Belgique. Avant même le quatrième but inscrit par le joueur de l’AC Milan Diego Moreira, son premier avec l’équipe nationale senior, la défense à trois composée de Kayode, Bastoni et Calafori avait été livrée à elle-même, à découvert et sans protection devant elle.

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Pour s’en convaincre, il suffit de voir cette action partie du gardien Lammens : une simple longue relance lui a permis de trouver un partenaire au-delà des deux milieux axiaux Barella et Doumbia, montés presser à la limite de la surface de réparation adverse.

Sur le banc figurait Daniele Ghilardi, convoqué pour la première fois en équipe nationale senior. En revanche, son coéquipier à la Roma, Gianluca Mancini, était absent sur blessure.

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À propos des défenseurs centraux, pour l’avenir, Roberto Mancini attend Giovanni Leoni et mise sur lui.

Le jeune joueur né en 2006, qui fêtera ses 20 ans le 21 décembre prochain, entrevoit le bout du tunnel après sa grave blessure au genou (rupture du ligament croisé) subie en septembre 2025.

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Un mois après son transfert de Parme à Liverpool pour 30 millions d’euros, auxquels s’ajoutent jusqu’à 4 millions d’euros de bonus éventuels et 10 % sur une future revente.

La date de sa blessure est aussi celle de son unique apparition à ce jour sous le maillot des Reds : le 23 septembre 2025, lors de la victoire à domicile 2-1 contre Southampton en Coupe de la Ligue anglaise.

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Le retour de Leoni sur le terrain est prévu en janvier, à temps pour être convoqué par l’Italie pour les deux matches amicaux (qui restent à organiser) qui se joueront lors de la prochaine trêve internationale, prévue fin mars.