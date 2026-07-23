Italie : la Serie A « vote Antonio » ; la cote de Conte comme sélectionneur s’effondre, Mancini hors course pour les bookmakers

Ce sont des heures frénétiques et (peut-être) décisives pour le choix du nouveau sélectionneur de l’Italie. Le jour où la Lega de Serie A se réunit pour son Assemblée, les clubs de l’élite du football italien auraient identifié en Antonio Conte le nom préféré pour le banc de l’Italie. Un mouvement qui, comme il ressort de l’analyse des betting analysts de Planetwin365 et Goldbet, rebat une nouvelle fois les cartes et fait chuter à 2,75 la cote d’un retour de Conte, contre 12,00 à peine vingt-quatre heures plus tôt. Voilà que l’ancien entraîneur de Naples et de la Juventus repasse en pole pour le rôle de sélectionneur, à égalité avec Andrea Pirlo.





Pep Guardiolareste dans le sillage, à 3,50, une piste séduisante mais sur laquelle pèsent des incertitudes d’un point de vue économique. Hier soir, Roberto Mancini a entre-temps révélé qu’il n’y a pas eu de contacts avec les nouveaux dirigeants de la FIGC, et voilà que, de nom chaud, le sélectionneur qui a conduit l’Italie à la conquête de l’Euro 2021 est écarté de la course par les bookmakers et s’établit à 7,50 sur les tableaux. Une situation en évolution constante, donc, et qui sait si, dès ce soir (quand un point presse post-Assemblée est attendu), le scénario ne pourrait pas encore changer.