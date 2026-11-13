Italie, la pique de Frattesi : « Aujourd’hui, j’ai la confiance de Mancini et de Gattuso. À force de me voir coller des étiquettes, j’ai fini par y croire moi aussi. »

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Davide Frattesi a été l’un des acteurs majeurs de la victoire aussi enthousiasmante que convaincante de l’Italie contre la France (3-1), à San Siro. Le milieu de terrain a inscrit le but du 2-1, qui a fait basculer la rencontre après le penalty manqué par Sebastiano Esposito et avant le dernier but, signé Pio Esposito. Mais au-delà de son but, ce sont aussi ses propos d’après-match, courtois sans être convenus, qui ont marqué les esprits.

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LA REVANCHE - Après le match, au micro de la Rai, Frattesi a tenu à régler quelques comptes, tout en gardant un ton courtois. Des propos qui témoignent de sa confiance retrouvée et de son envie de montrer qu’il est un milieu de terrain complet.

UNE PRESTATION DE HAUT NIVEAU - Face à la France, Frattesi est resté sur le terrain pendant 73 minutes avant de céder sa place à Doumbia. Pendant ce temps, utilisé comme relayeur droit dans un milieu à trois complété par Tonali et Barella, ce dernier étant aligné à gauche, il a livré une prestation bien plus que satisfaisante.

Le milieu de terrain de la Lazio a été important non seulement grâce à son but, inscrit sur l’une de ses habituelles incursions dans la surface après avoir profité d’une passe décisive de Dimarco, son ancien coéquipier à l’Inter, mais aussi grâce à son travail dans les deux phases de jeu. Il a apporté de la consistance au milieu de terrain de l’Italie et montré qu’il était devenu, ou qu’il avait peut-être toujours été, bien plus qu’un simple joueur capable de se projeter vers l’avant.

UNE ASSOCIATION POSSIBLE AVEC BARELLA - Ce constat donne à réfléchir au regard de son passé récent à l’Inter : Frattesi a eu cet impact dans un milieu où évoluait aussi Barella, celui-là même qui, à l’Inter, lui barrait la route et le cantonnait à un rôle de simple alternative, voire de joueur secondaire.

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Mancini a au contraire montré qu’en décalant Barella sur la gauche du milieu de terrain, et grâce au travail défensif des joueurs de couloir de son 4-3-3, les deux peuvent évoluer sans problème dans le même entrejeu.

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LA PIQUE : « À FORCE DE COLLER DES ÉTIQUETTES… » - C’est dans ce contexte que ses déclarations d’après-match sonnent comme une revanche sur le monde de l’Inter, qui ne l’a probablement jamais compris pleinement.

Frattesi a rappelé l’émotion ressentie en marquant dans ce but à San Siro (son but contre le FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des champions, NDLR) : « J’ai eu des frissons parce que, dans ce but, j’ai marqué un but qui m’a marqué. J’ai jeté un regard au portail, mais je crois qu’ils l’ont réduit de moitié (rires, NDLR). » Il a ainsi adressé un message d’affection aux supporters de l’Inter, tout en soulignant la différence dans la manière dont il est utilisé aujourd’hui, loin de Milan.

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Frattesi a en effet tenu à souligner que « Avec Gattuso, nous avons quelques discussions parce qu’il me demande de mettre en valeur mes qualités, alors que moi, je voudrais réussir à 100 % ce que je ne sais pas faire. Mais cela a toujours été mon objectif : me débarrasser des étiquettes qui ne me correspondent pas. À force de me coller des étiquettes, je pourrais même finir par y croire. Je suis heureux d’avoir la confiance de Gattuso et de Mancini ». Le message est lancé. Reste à savoir ce qu’en pensent Simone Inzaghi et Cristian Chivu.