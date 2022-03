Italie : Jorginho "hanté" par les penaltys manqués lors des qualifications pour la Coupe du monde

La star italienne Jorginho était déprimée à la fin de la défaite de son équipe contre la Macédoine du Nord, jeudi, et a admis qu'il était torturé par deux pénalités ratées pendant la campagne de qualification pour la Coupe du monde. Deux penaltys qui auraient évité à l'Italie de devoir disputer un barrage pour la Coupe du monde, étant donné qu'en marquant l'un des deux, il aurait offert une qualification directe à son pays.

Jorginho a failli à sa mission

Au lieu de ça, l'Italie ne verra pas la Coupe du monde 2022 au Qatar. En effet, les champions d'Europe 2020 se sont inclinés en fin de match à Palerme et sont donc éliminés des barrages pour se qualifier à la prochaine Coupe du monde. C'est la deuxième phase finale de Coupe du monde consécutive que les Azzurri manqueront, c'est la première fois dans leur histoire que cela se produit.

Italie - Mancini : "C'est ma plus grande déception professionnelle"

Jorginho, habituellement l'un des joueurs les plus sûrs du football sur coup de pied arrêté et notamment sur penalty, a commis deux erreurs en autant de matches contre la Suisse lors du premier tour des qualifications, privant l'Italie de deux victoires qui lui auraient permis de prendre la première place devant ses voisins du groupe C.

"Cela fait tellement mal"

"Ça fait mal quand j'y pense, parce que j'y pense encore et ça va me hanter pour le reste de ma vie", a déclaré le milieu de terrain de Chelsea à la RAI Sport. "Aller deux fois sur le terrain et ne pas être capable d'aider votre équipe et votre pays est quelque chose que je porterai en moi pour toujours, et cela me pèse. Les gens disent que nous devons relever la tête et continuer, mais c'est dur".

Nouveau cauchemar pour l’Italie !

L'Italie est devenue jeudi le premier champion d'Europe en titre à manquer la Coupe du monde depuis la Grèce en 2006 et Jorginho, l'un des héros de son triomphe à l'Euro 2020, admet qu'il lui faudra du temps pour se remettre d'un tel coup. "C'est est difficile d'expliquer ce qui s'est passé", a-t-il ajouté. "Cela fait tellement mal. Je vais être honnête, je suis encore incrédule. Je ne pense pas que nous ayons manqué de créativité, car nous avons toujours dominé les matchs et créé tant d'occasions".

"Malheureusement, nous n'avons pas été capables de les concrétiser. Nous avons joué un bon football, nous avons gagné le Championnat d'Europe l'été dernier, mais malheureusement, lors des derniers matchs, nous avons commis de petites erreurs et nous n'avons pas été capables de nous en remettre. Ce sont elles qui ont fait la différence", a conclu le milieu de terrain de Chelsea.