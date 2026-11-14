Italie, il était une fois Retegui : 40 millions encaissés suffisent-ils pour dire oui à la Juventus ?

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Parmi les noms évoqués pour renforcer l’attaque de la Juventus, celui de Mateo Retegui refait surface. Il a perdu sa place en équipe nationale et joue depuis un an et demi en Arabie saoudite, où il perçoit un salaire colossal. Les conditions sont-elles réunies pour son retour en Italie ?

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La non-qualification pour la Coupe du monde, le changement de sélectionneur à la tête de l'Italie et l'émergence d'une nouvelle génération, symbolisée par l'éclosion de Pio Esposito, ont également fait une « victime » en la personne de Mateo Retegui, sorti des radars de la sélection depuis mars. Le dernier match de l'Italo-Argentin sous le maillot de l'Italie remonte à la nuit de Zenica, dramatique sur le plan sportif, et à la défaite aux tirs au but contre la Bosnie en barrage de qualification pour la Coupe du monde. Ses derniers buts avec l'Italie remontent, eux, à octobre 2025 : un doublé contre Israël à Udine.

En attendant, le joueur né en 1999 à San Fernando, dans la province de Buenos Aires, continue de jouer et de marquer en Arabie saoudite, avec Al-Qadisiya : 46 apparitions et 29 buts au total depuis l'été 2025, dont 15 apparitions et 10 buts cette saison. Pas assez, toutefois, pour être rappelé en sélection, bien que Roberto Mancini soit à la tête de l'Italie. Son mentor est celui qui l'a découvert en Argentine et l'a fait venir en sélection en mars 2023. Pour l'heure, Mancini a décidé de ne pas compter sur Retegui dans cette nouvelle phase de la sélection.

Certains disent que Retegui, après son transfert de l'Atalanta à Al-Qadisiya pour un chèque de 67 millions et la signature d'un contrat de quatre ans à 20 millions par saison, de 2025 à 2029, a perdu un peu de cette rage, de cette fougue et de cette faim de vaincre qui lui avaient permis d'exploser au Tigre, après ses passages à Boca Juniors, à l'Estudiantes et au Talleres, jusqu'à devenir meilleur buteur de Serie A avec l'Atalanta en 2024-2025, avec 25 buts en 36 matches de championnat.

Ces dernières semaines, le nom de Retegui a de nouveau été évoqué en Serie A, notamment du côté de la Juventus, qui cherche désespérément un avant-centre capable de marquer au moins dix buts en championnat, ce que le Chapita a montré qu'il savait faire. Si Sorloth et Balogun sont les priorités de la Juventus, la piste Retegui n'est pas à écarter : contrairement aux deux autres, l'ancien joueur du Genoa et de l'Atalanta a l'avantage de déjà connaître le championnat italien et reste un international potentiel, susceptible de rejoindre le noyau de joueurs italiens que la Juve aspire à reconstruire.

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L'opération ne serait évidemment pas simple sur le plan financier, moins en raison de l'indemnité de transfert que du calendrier et du salaire que perçoit actuellement Retegui. En janvier, alors que la Juve a pourtant besoin d'agir rapidement, l'opération paraît difficilement réalisable en raison des coûts. En été, une fois ses deux premières années en Arabie saoudite écoulées, le transfert serait plus plausible, avec une indemnité d'environ 35 millions et à condition que Retegui renonce à ses deux dernières années de contrat, après avoir déjà encaissé 40 millions. Tout dépend de la volonté du joueur et de son envie, ou non, de se remettre en question et de recommencer à se battre.

Pour revenir en Italie, Retegui devrait renoncer à 40 millions de salaire supplémentaires sur la période 2027-2029, mais il pourrait envisager de toucher au moins 5 millions par saison à la Juventus, soit 10 millions pour les deux premières saisons. En clair, Retegui devrait donc renoncer à 30 millions d'euros.