Italie : Gianluigi Donnarumma sifflé à Milan, Mino Raiola enrage

Le célèbre agent du portier italien, copieusement sifflé par le public de San Siro face à l'Espagne, est monté au créneau pour exprimer sa colère.

La demi-finale de la Ligue des Nations qui a vu l'Italie capituler devant le San Siro face à l'Espagne a été "entachée" par la protestation d'une section du stade réservée au gardien italien Gianluigi Donnarumma. Après les banderoles de protestation, apparues à Milan la veille du match, l'actuel gardien du Paris Saint-Germain a été soumis à une avalanche de sifflets lorsqu'il est entré sur le terrain pour le traditionnel échauffement sur le rectangle vert. Preuve que son départ n'a toujours pas été digéré...

Mais la protestation s'est poursuivie durant la rencontre. Chaque fois que l'ancien gardien de l'AC Milan entrait en contact avec le ballon. Un épisode qui a mis Mino Raiola, l'agent du joueur né en 1999, dans une colère noire : "Je suis dégoûté par les huées de Gigio, et maintenant je me demande pourquoi le Milan n'est pas intervenu officiellement pour se distancer de la protestation, pour le défendre d'une manière ou d'une autre, après que cette ignoble bannière soit apparue sur un pont de Milan".

"A-t-il tué quelqu'un ? Je ne sais pas"

"Et les menaces ? A-t-il tué quelqu'un ? Je ne sais pas. La vérité est que Milan ne savait pas comment le garder, ou ne pouvait pas, cela ne fait pas beaucoup de différence... Essayez de demander à quelqu'un, s'il était père, ce qu'il aurait conseillé à son fils : rester à l'AC Milan ou aller au Paris Saint Germain. C'est très triste, étrange et honteux ce qui s'est passé au stade. Il est honteux qu'une partie des fans s'en prenne à un garçon qui n'a rien fait de mal, dont la faute est simplement d'avoir exercé son droit au libre choix. Parce qu'il n'y a pas d'autres raisons de le huer...", a insisté le puissant représentant du joueur, montant au créneau pour défendre ses intérêts.

Les supporters milanais ne lui ont pas pardonné d'avoir quitté le club gratuitement l'été dernier. Un traitement injuste selon Mino Raiola, qui rappelle que le gardien de but italien a toujours tout donné pour défendre les couleurs du club. "Gigio est un homme qui a toujours tout donné, aussi bien à l'équipe nationale, en contribuant à la victoire du Championnat d'Europe, où il a été élu meilleur joueur du tournoi, qu'au Milan, où il est resté fidèle dans les moments les plus sombres et les plus difficiles de la société, en mettant son cœur, son engagement et son professionnalisme jusqu'au dernier jour, et en contribuant à ramener l'équipe en Ligue des champions".