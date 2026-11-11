Italie-France : avant-match du groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA

UEFA Nations League A - Journée 5 12 nov. 2026 - 14:45 San Siro

L’Italie et la France se retrouvent jeudi 12 novembre à San Siro, à Milan, pour un match du groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des nations de l’UEFA aux enjeux importants. Le coup d’envoi sera donné à 15 h 45 EST et 19 h 45 GMT.

Les Bleus se déplacent en Italie pour affronter une équipe en progrès

La France arrive en tête du groupe et en pleine forme : l’équipe de Zinedine Zidane est invaincue après ses quatre premiers matches de Ligue des nations. Les deux équipes avaient fait match nul 1-1 en octobre, ce qui laisse le groupe très ouvert avant cette avant-dernière journée.

Depuis sa prise de fonctions après la Coupe du monde, Zidane construit quelque chose de concret. L’attaquant du PSG Desire Doue s’est imposé comme l’un de ses principaux atouts créatifs. Le sélectionneur français a publiquement comparé la soif d’apprendre du jeune joueur à celle qu’il avait lui-même lorsqu’il jouait. Warren Zaire-Emery est également de retour après une blessure, même si son poste de prédilection reste un sujet de désaccord entre Zidane et l’entraîneur du PSG, Luis Enrique.

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Cisse pourrait briller avec l’Italie après ses belles performances à l’AC Milan

L’Italie occupe la deuxième place du groupe et a remporté quatre de ses six derniers matches sous les ordres de Roberto Mancini. Alphadjo Cisse, de l’AC Milan, est en feu en Serie A avec huit buts cette saison et prétend à une place de titulaire pour ce match. Le latéral de Chelsea Marco Palestra et le meneur de jeu de Como Mattia Liberali sont eux aussi de jeunes options prometteuses pour le sélectionneur expérimenté, alors que les Azzurri cherchent à tourner la page de leurs déceptions dans les grands tournois.

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Statistiques clés et point sur les blessures

L’Italie a marqué lors de chacune de ses neuf dernières confrontations avec la France.

L’Italie est invaincue lors de ses trois derniers matches de Ligue des nations, au cours desquels elle a inscrit huit buts.

La France n’a encaissé aucun but lors de ses deux matches de Ligue des nations à l’extérieur dans cette édition.

L’Italie devait déjà se passer de Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori et Moise Kean avant que le défenseur de la Roma Gianluca Mancini ne déclare forfait sur blessure.

La France doit se passer de William Saliba et Ousmane Dembele.

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Compositions probables

Italie (4-3-3) : Donnarumma ; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori ; Barella, Tonali, Doumbia ; Vergara, P. Esposito, S. Esposito.

France (4-3-3) : Maignan ; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert ; Cherki, Tchouameni, Rabiot ; Olise, Doue, Mbappe.

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