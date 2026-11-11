Italie-France : présentation du match de Ligue A de la Ligue des nations de l'UEFA

UEFA Nations League A - Journée 5 12 nov. 2026 - 14:45 San Siro

L'Italie et la France se retrouvent jeudi 12 novembre à San Siro, à Milan, pour un match du groupe 1 de la Ligue A de la Ligue des nations de l'UEFA aux enjeux importants. Le coup d'envoi sera donné à 13 h EST et à 15 h GMT.

La France se déplace en Italie pour affronter une équipe en progrès

La France arrive en tête du groupe et en grande forme : l'équipe de Zinedine Zidane est invaincue après ses quatre premiers matchs de Ligue des nations. Les deux équipes avaient fait match nul 1-1 lors de leur rencontre d'octobre, laissant le groupe très ouvert à l'approche de cette avant-dernière journée.

Depuis sa prise de fonctions après la Coupe du monde, Zidane construit quelque chose de concret. L'attaquant du PSG Desire Doue est devenu l'un de ses principaux atouts créatifs. Le sélectionneur de la France a publiquement comparé la soif d'apprendre du jeune joueur à celle qui l'animait lorsqu'il jouait. Warren Zaire-Emery a également retrouvé le groupe après une blessure, même si son poste de prédilection reste un sujet de désaccord entre Zidane et l'entraîneur du PSG Luis Enrique.

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Cisse pourrait briller avec l'Italie après ses belles performances à l'AC Milan

L'Italie est deuxième du groupe et a remporté quatre de ses six derniers matchs sous les ordres de Roberto Mancini. Alphadjo Cisse, joueur de l'AC Milan, est en feu en Serie A avec huit buts cette saison et espère être titularisé. Le latéral de Chelsea Marco Palestra et le meneur de jeu de Como Mattia Liberali sont également deux jeunes options prometteuses pour l'entraîneur expérimenté, alors que l'Italie cherche à tourner la page de ses déceptions dans les grands tournois.

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Statistiques clés et blessures

L'Italie a marqué lors de chacune de ses neuf dernières confrontations avec la France.

L'Italie est invaincue lors de ses trois derniers matchs de Ligue des nations, au cours desquels elle a marqué huit fois.

La France n'a encaissé aucun but lors de ses deux matchs à l'extérieur en Ligue des nations cette saison.

L'Italie était déjà privée de Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori et Moise Kean avant que le défenseur de la Roma Gianluca Mancini ne déclare forfait sur blessure.

La France est privée de William Saliba et Ousmane Dembele.

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Compositions probables

Italie (4-3-3) : Donnarumma ; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori ; Barella, Tonali, Doumbia ; Vergara, P. Esposito, S. Esposito.

France (4-3-3) : Maignan ; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert ; Cherki, Tchouameni, Rabiot ; Olise, Doue, Mbappe.

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