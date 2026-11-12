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L’Italie s’est imposée 3-1 face à la France à San Siro, surmontant l’ouverture du score rapide de Michael Olise grâce à sa rigueur tactique et à une meilleure efficacité dans le dernier tiers du terrain. Francesco Esposito a fait la différence à la tête d’une équipe italienne réaliste, qui a exploité les difficultés de la France à gérer les transitions défensives.

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Au San Siro, l’opposition tactique s’est jouée entre la rigueur de l’organisation italienne et le talent individuel français. Roberto Mancini cherchait à contrôler les demi-espaces et à exploiter les couloirs grâce à ses latéraux, en privilégiant un bloc médian compact capable de lancer des contre-attaques rapides. Malgré seulement 35 % de possession, l’intention de l’Italie était claire : laisser à la France une possession stérile, puis frapper avec efficacité dès que la ligne défensive haute des visiteurs s’étirait.

De son côté, Zinedine Zidane voulait tirer parti de la supériorité technique de la France au milieu de terrain. Avec un 4-2-3-1 qui se transformait souvent en 4-3-3, il cherchait à créer des surnombres dans l’axe pour libérer Michael Olise et Bradley Barcola. Mais si la France a dominé la possession avec 65 % et tenté 18 tirs, elle a manqué de solidité dans son organisation pour résister au jeu vertical de l’Italie, notamment après avoir perdu l’avantage acquis grâce à Olise dès la 10e minute.

Le dispositif tactique de l’Italie

L’Italie s’est présentée dans un 4-3-3 discipliné, privilégiant la verticalité à la conservation du ballon. L’équipe de Mancini avait un signal clair pour déclencher son pressing : dès que les deux milieux axiaux français, Adrien Rabiot et Lucas Da Cunha, recevaient le ballon dos au but, Sandro Tonali et Nicolo Barella montaient agressivement pour réduire les espaces. Ce pressing intermédiaire à haut ne visait pas à récupérer immédiatement le ballon, mais à provoquer des passes précipitées vers des zones centrales encombrées, où Bastoni et Scalvini excellaient dans les duels aériens et les interceptions.

À la construction, l’Italie s’appuyait sur la largeur apportée par Michael Kayode et Riccardo Calafiori pour contourner le pressing français. Le schéma clé consistait à attirer les ailiers français vers l’arrière afin de libérer de l’espace pour les appels tardifs de Davide Frattesi dans la surface, une tactique qui a porté ses fruits sur le deuxième but. En utilisant Esposito comme point d’appui, l’Italie pouvait jouer long pour desserrer l’étau et profiter de sa capacité à conserver le ballon pour faire entrer Nicolo Cambiaghi dans le jeu. Sans le ballon, elle conservait un 4-5-1 resserré, qui a efficacement neutralisé la menace de RayanCherki entre les lignes et contraint la France à faire circuler le ballon sans danger le long de sa défense pendant une grande partie de la seconde période.

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Le dispositif tactique de la France

La France de Zidane évoluait dans un 4-2-3-1 fondé sur des permutations offensives asymétriques. Olise et Barcola restant sur les côtés, l’objectif était d’étirer la défense italienne à quatre et de créer des espaces que Cherki pourrait exploiter entre les lignes. Cela a parfaitement fonctionné en début de match : l’ouverture du score d’Olise à la 10e minute est venue d’un deuxième ballon remporté par la France, qui a trouvé de l’espace dans la surface italienne avant que l’Italie ne puisse reformer son dispositif défensif.

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Le dispositif français présentait toutefois une faille tactique majeure : le manque de couverture lors des transitions défensives. Lorsque Malo Gusto et Adrien Truffert montaient pour apporter de la largeur, les deux défenseurs centraux, Dayot Upamecano et Jeremy Jacquet, se retrouvaient souvent isolés face aux trois attaquants italiens. Malgré 589 passes contre 316 pour l’Italie, la possession française suivait souvent un trajet « en U », d’un côté à l’autre du terrain, sans pénétrer le bloc bas italien. Défensivement, la France peinait à déclencher son pressing au bon moment : une fois sa première ligne contournée, le milieu ne suivait souvent pas les appels tardifs de Frattesi, ce qui a conduit au but donnant l’avantage à l’Italie à la 63e minute. L’absence d’une véritable sentinelle défensive comme Aurelien Tchouameni s’est cruellement fait sentir, l’Italie perçant régulièrement dans l’axe.

Le duel tactique

La bataille tactique décisive s’est gagnée dans les transitions. Roberto Mancini avait compris que la domination française dans la possession du ballon constituait sa plus grande vulnérabilité. En laissant 65 % de possession à son adversaire, l’Italie a attiré les latéraux français très haut sur le terrain, ouvrant d’immenses espaces dans leur dos. Le déséquilibre est apparu lorsque les ailiers italiens, en particulier Cambiaghi, ont occupé les défenseurs centraux français, laissant Barella et Frattesi exploiter les demi-espaces.

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Les 2,54 xG de l’Italie contre 1,88 pour la France soulignent que, malgré un nombre de tirs inférieur (11 contre 18), les occasions italiennes étaient de bien meilleure qualité. Le choix d’une ligne défensive haute a coûté cher à Zinedine Zidane : le premier but d’Esposito, à la 26e minute, est né directement d’une transition verticale rapide qui a surpris une défense française désorganisée. Le pari de Mancini, sacrifier la possession au profit de la solidité de son organisation et de la vitesse en contre-attaque, a été déterminant pour neutraliser la supériorité individuelle des Français.

Les ajustements en cours de match

Le match a nettement basculé à la 62e minute, lorsque Mancini a fait entrer Federico Dimarco et Antonio Vergara. L’entrée de Dimarco, en particulier, a été un coup de maître. Il a remplacé Cambiaghi, mais a occupé un rôle de piston avancé et délivré la passe décisive à Frattesi une minute seulement après son entrée sur le terrain. Ce changement a permis à l’Italie d’adopter temporairement un 3-5-2 en défense, offrant une meilleure couverture face aux surnombres créés par la France sur les côtés.

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Zidane a réagi avec une série de changements à la 77e minute, faisant entrer Andy Diouf, Eduardo Camavinga et Sael Kumbedi pour apporter de l’énergie et améliorer la récupération du ballon. Ces changements relevaient toutefois davantage de la réaction que de l’anticipation. Lorsque la France a adapté son dispositif à la menace italienne en contre-attaque, l’Italie avait déjà obtenu un penalty, transformé par Esposito à la 75e minute pour porter le score à 3-1. Le passage tardif de la France à un 4-4-2 plus direct après l’entrée d’Eli Junior Kroupi n’a pas permis de venir à bout d’une défense italienne expérimentée, de plus en plus compacte au fil des minutes.

En définitive, la meilleure lecture des espaces par l’Italie a décidé du match. La France avait le ballon, mais l’Italie maîtrisait l’espace. La capacité de Mancini à repérer la faiblesse de la défense française dans les transitions, associée à l’efficacité d’Esposito à la finition, a permis à l’Italie de renverser la situation pour s’imposer confortablement. Malgré sa domination territoriale, le manque de souplesse tactique de la France a rappelé qu’une possession sans capacité à pénétrer la défense devient un handicap face à une équipe italienne bien préparée.