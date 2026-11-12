Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Publicité
cm grafica ekhator juventus ufficiale 2026 16 9Getty Images / Calciomercato
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Italie Espoirs, Silvio Baldini : « Ekhator est très fort, la Juventus va s’en rendre compte. Camarda doit chasser toutes les pensées négatives de son esprit »

Suivez GOAL sur Google

Silvio Baldini, sélectionneur de l’Italie Espoirs, s’exprime à la veille du match amical contre la France : ses propos sur Camarda, Lulli, Ekhator et Inacio.

Publicité

À la veille du match prévu demain à 18 h 30 à Laval, Baldini évoque certains des joueurs convoqués pour ce rendez-vous. Voici ses propos, rapportés par Tuttosport.

SUR CAMARDA

« Il doit chasser toutes les pensées négatives de son esprit. Il doit se rappeler qu’il est encore très jeune et qu’il joue déjà en Serie A et en équipe d’Italie. Il est né en 2008 et sera encore avec nous lors de notre prochain cycle de deux ans. Il doit jouer l’esprit libre et prendre du plaisir à l’entraînement. »

SUR LULLI

Publicité
Publicité

« J’ai vu sa progression à la Roma et je l’ai convoqué. Je ne le connaissais pas et je savais seulement qu’il s’était illustré avec la Primavera. Je ne pensais pas qu’il percerait aussi vite. Il nous a rejoints et s’est tout de suite intégré au groupe. »

Related Topics

Prochains matchs
FRA

FRA

Matchs Amicaux U21

13 nov. 2026

ITA

ITA

SUR EKHATOR

« Ekhator est un joueur très fort et je pense que la Juventus s’en rendra compte. Il veut progresser et fait preuve d’une maturité supérieure à son âge. Il sait lire les situations sur le terrain avec beaucoup de lucidité. »

Publicité

SUR INACIO

« Inacio est un garçon très talentueux et il trouvera sa place. »

Écrit parGianluca Minchiotti

calciomercato.com

Caporedattore di calciomercato.com dal 2010, laureato in Scienze politiche e iscritto all'Ordine dei giornalisti dal 2006. Pavese di origine e di residenza, pendolare verso Milano da oltre 20 anni. Ho imparato a leggere sfogliando i quotidiani che comprava mio padre, sportivi e non, e mi sono innamorato del calcio grazie alla Nazionale campione del Mondo nel 1982 e alla Juventus di Platini. Amo l'adrenalina della breaking news, la partita 'live' (ho iniziato a fare le dirette testuali con il Televideo Rai, fino a calciomercato.com) e i pezzi di approfondimento e opinione, in particolare sulla Juventus. 
Voir le profil de l'auteur