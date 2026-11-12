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Silvio Baldini, sélectionneur de l’Italie Espoirs, s’exprime à la veille du match amical contre la France : ses propos sur Camarda, Lulli, Ekhator et Inacio.

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À la veille du match prévu demain à 18 h 30 à Laval, Baldini évoque certains des joueurs convoqués pour ce rendez-vous. Voici ses propos, rapportés par Tuttosport.

SUR CAMARDA

« Il doit chasser toutes les pensées négatives de son esprit. Il doit se rappeler qu’il est encore très jeune et qu’il joue déjà en Serie A et en équipe d’Italie. Il est né en 2008 et sera encore avec nous lors de notre prochain cycle de deux ans. Il doit jouer l’esprit libre et prendre du plaisir à l’entraînement. »

SUR LULLI

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« J’ai vu sa progression à la Roma et je l’ai convoqué. Je ne le connaissais pas et je savais seulement qu’il s’était illustré avec la Primavera. Je ne pensais pas qu’il percerait aussi vite. Il nous a rejoints et s’est tout de suite intégré au groupe. »

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SUR EKHATOR

« Ekhator est un joueur très fort et je pense que la Juventus s’en rendra compte. Il veut progresser et fait preuve d’une maturité supérieure à son âge. Il sait lire les situations sur le terrain avec beaucoup de lucidité. »

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SUR INACIO

« Inacio est un garçon très talentueux et il trouvera sa place. »