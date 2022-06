Italie : Donnarumma très fier d'avoir porté le brassard

Capitaine de la Nazionale face à la Hongrie mardi soir, Gianluigi Donnarumma ne cachait pas son émotion après la rencontre.

L'Italie s'est emparée seule de la tête d'un groupe 3 particulièrement relevé en Ligue des nations, en l'emportant face à la Hongrie ce mardi soir (2-1). Une victoire lors de laquelle c'est Gianluigi Donnarumma qui portait le brassard de capitaine.

Donnarumma : "Une émotion indescriptible"

Le portier italien du PSG s'est confié sur son bonheur d'avoir été capitaine de sa sélection après la rencontre : "C'était une émotion indescriptible de porter le brassard de capitaine, il n'y a pas de mots", a-t-il lancé, avant de faire le point sur sa blessure au doigt.

"Pour ce maillot, on peut jouer même sans un doigt ! Je dois remercier l'encadrement médical qui m'a aidé au mieux parce qu'il y a deux jours ce n'était pas pensable de jouer. Avec la volonté et leur aide, j'ai réussi à entrer sur le terrain. Je jouerai tant que c'est possible.

"Il y avait une grande envie de repartir ensemble, d'être bien ensemble. Il fallait une victoire pour bien repartir. On ira de l'avant avec notre volonté et notre union.

"Il y avait ce besoin de repartir avec ces jeunes joueurs qui sont arrivés, ils se sont mis à disposition, avec le bon esprit, parce que ce maillot n'a pas de prix."

Mancini : "La route est longue"

Le sélectionneur Roberto Mancini s'est également montré satisfait de voir son équipe renouer avec la victoire dans une année 2022 compliquée jusqu'ici.

"Ça a été un bon match, surtout en première période. Le but nous a mis un petit coup au moral, mais le match aurait dû clairement se conclure avec un écart plus grand", a-t-il affirmé.

"On était un peu fatigués, c'est normal, prendre un but dans un match qui aurait dû être conclu, cela met en difficulté.

"Une nouvelle Italie ? Une Italie pleine de jeunes joueurs, qui devront travailler beaucoup, la route est longue, mais on a renoué avec la victoire, c'est important."