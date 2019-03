Italie - Claudio Marchisio prouve sa fidélité à la Juventus : "J'ai rejeté deux offres de l'AC Milan"

Dans un entretien accordé à la Gazetta dello Sport, l'ancien milieu de la Juventus, désormais en Russie, a expliqué qu'il aurait pu rester en Serie A.

S'il a souvent été blessé au cours de sa cariière, Claudio Marchisio n'en reste pas moins un joueur très talentueux qui a remporté sept titres de champion d' d'affilée avec la . À la fin de son contrat, l'été dernier, le milieu de terrain italien a rejoint le en pour un nouveau challenge.

Néanmoins, le joueur de 33 ans a indiqué qu'il aurait pu rester en . Dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, Claudio Marchisio a révélé qu'un club s'était montré insistant pour le récupérer à la fin de son aventure avec la Vieille Dame.

"Je ne serais jamais allé dans un autre club italien"

"J'ai rejeté deux fois des offres de l' . Beaucoup d’offres sont arrivées, aussi bien de l’étranger que de l’Italie. Pour moi, l'équipe la plus importante d'Italie, à part la Juventus, a toujours été le Milan. Mais je ne serais jamais allé dans un autre club italien", a ainsi indiqué celui qui veut rester fidèle aux Bianconeri.

Sur son départ de la Vieille Dame, Claudio Marchisio ne veut rien regretter et estime qu'il a fait son temps du côté du club turinois. "Est-ce que je m'attendais à autre chose ? J'ai tellement donné mais la Juventus m'a aussi beaucoup donné. Je n'ai aucun regret. Dans le football, comme dans la vie et dans l'amour, il y a tellement de façons de mettre fin à une histoire. En fin de compte, je me considère chanceux pour ce que j'ai eu. J'ai perdu deux finales de mais je suis heureux d'avoir gagné sept scudetti."